SPPK:Pasívne saldo agroobchodu k novembru 2025 dosiahlo 2,612 mld. eur
V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 0,5 %.
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári až novembri 2025 pasívne, a to v objeme -2,612 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 0,5 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo podľa nej u rastlinných výrobkov o 52,2 % a u tukov a olejov o 113,4 %. Medziročné zníženie záporného salda sa zaznamenalo u živočíšnych výrobkov o 15,2 % a u potravín, nápojov a tabaku o 12,8 %.
Podčiarkla, že saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami každý mesiac zaznamenáva zhoršujúci sa trend. „Za prvých 11 mesiacov roka 2016 malo záporné saldo hodnotu 1,172 miliardy eur, v roku 2020 za rovnaké obdobie jedenástich mesiacov to už bolo 1,464 miliardy eur,“ spresnila.
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až novembri 2025 bol podľa Holéciovej na úrovni 7,554 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov v roku 2025 o 2,5 % vyšší. Medziročne bol v roku 2025 dovoz vyšší pri rastlinných výrobkoch o 3,2 %, pri tukoch a olejoch o 66,7 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 0,1 %. Dovoz v roku 2025 oproti roku 2024 bol nižší v pri živočíšnych výrobkoch o 3,9 %.
Dodala, že v januári až novembri minulého roka sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 4,942 miliardy eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024 predstavuje zvýšenie o 3,6 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 8,9 %, vývoz tukov a olejov o 20,7 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 6,7 %. Medziročne sa znížil vývoz rastlinných výrobkov o 7,2 %.
