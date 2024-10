SPPK:Starostlivosť o svahy v lyžiarskych strediskách bude jednoduchšia

Bratislava 2. októbra (TASR) - Poľnohospodári si budú môcť na lúky a pasienky na lyžiarskych svahoch a pod vlekmi od budúceho roka opäť žiadať podpory. Už niekoľko rokov to na Slovensku nie je možné, hoci v iných európskych krajinách je dotácia za kosenie lúk a pasienkov v lyžiarskych areáloch bežnou súčasťou európskych podpôr. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. Komora podľa nej presvedčila odbornými argumentmi kompetentných o opodstatnenosti aj týchto podpôr.



Priblížila, že lyžiari a turisti často ani len netušia, čo všetko v sebe zahŕňa starostlivosť o krajinu. Pre laika zdanlivo nepodstatný problém, údržba pasienkov a lúk v oblasti lyžiarskych vlekov môže pre poľnohospodára znamenať veľký problém. Tieto plochy, na ktorých si verejnosť užíva voľný čas, totiž musia poľnohospodári udržiavať v dobrom stave. Nemôžu zarastať.



Spresnila, že sčasti im to určuje Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) EÚ a sčasti národná legislatíva. Znamená to, že šikmé plochy určené na letné alebo zimné športy musia poľnohospodári buď kosiť alebo trávu musia spásať hospodárske zvieratá, keďže aj údržba krajiny vo svahovitom teréne patrí do rúk poľnohospodára.



Upozornila, že na plochy na lyžiarskych svahoch alebo pod vlekmi, o ktoré sa riadne stará, však dnes žiadnu dotáciu poberať nemôže. Kosí ich alebo na ne vyháňa zvieratá výlučne na vlastné náklady. Oproti európskym poľnohospodárom sú slovenskí teda v značnej konkurenčnej nevýhode. Realita dneška, ktorá bola dlhodobo niekoľko rokov terčom kritiky, sa od januára 2025 zmení.



Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore sa podľa Holéciovej podarilo, aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zmenila dlhoročne platný názor a zaradila plochy pod vlekmi a na svahoch do tzv. Registra poľnohospodárskych produkčných plôch.



"Je to výsledok dlhoročnej práce a mnohých našich rokovaní s PPA. Po rokoch uznala naše odborné argumenty. V praxi to pre poľnohospodára znamená, že už budúci rok si môže na tieto plochy podať žiadosť o podporu či už formou priamych platieb alebo environmentálnych podpôr (biotopy, ekologické poľnohospodárstvo). Chcem preto poďakovať PPA za konštruktívne diskusie a zmenu doterajších pravidiel, vďaka čomu budú mať poľnohospodári v budúcom roku o niečo jednoduchšiu starostlivosť o krajinu," uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.



Holéciová dodala, že poľnohospodári tieto podpory od budúceho roka nedostanú automaticky, ale až po splnení všetkých podmienok tak, ako je to bežné pri iných typoch podpôr. Budú tak motivovaní k starostlivosti o hornatú časť krajiny, za ktorú dostanú zaplatené obdobne ako ich kolegovia v iných európskych krajinách, teda aj tí, ktorí sa starajú o lyžiarske svahy napríklad aj v rakúskych či talianskych Alpách.