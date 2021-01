Spracovatelia mäsa: Potravinový semafor nie je potrebným riešením

Bratislava 30. januára (TASR) - Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SZSM) vníma register potravín pre potravinový semafor iba ako jeden z mnohých už existujúcich registrov potravín, ktorý v konečnom dôsledku nebude mať žiadny pozitívny vplyv na zlepšenie postavenia slovenských spracovateľov mäsa na trhu.



Ako ďalej uviedla Eva Forrai, výkonná riaditeľka SZSM v reakcii na novelu zákona o potravinách, ktorú vo štvrtok (28. 1.) schválila Národná rada (NR) SR, z praktického hľadiska jeho zriadenie neprináša benefity ani pre samotného spotrebiteľa, pretože v súčasnej dobe nájde spotrebiteľ v súlade s platnou legislatívou EÚ všetky potrebné informácie o potravine priamo na etikete výrobku.



Tá je na rozdiel od plánovaného online registra potravín pohodlne dostupná pre všetky vekové skupiny spotrebiteľov, ktorí nie sú odkázaní na vyhľadávanie potrebných údajov na internete. "Vzdelávanie spotrebiteľa preto považujeme za kľúčové hlavne v oblasti správnej interpretácie údajov na etikete," podčiarkla.



Pretože Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým potenciálom produkcie domácich surovín aj potravín, SZSM by podľa nej privítal, ak by poslanci NR SR prijímali také zákony, ktoré by boli pragmatickým riešením pre súčasný nelichotivý stav slovenského potravinárstva. Poslanci by mali prioritne venovať svoju pozornosť riešeniam, ktoré by prispeli k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti Slovenska a konkurencieschopnosti slovenských výrobcov oproti zahraničným. To by bolo benefitom aj pre samotného spotrebiteľa v podobe dostupnejších cien slovenských potravín.



Upozornila, že typickým príkladom nedostatočnej konkurencieschopnosti slovenských výrobcov z praxe je napríklad cena slovenského bravčového a hovädzieho mäsa, ktoré sa na pultoch v obchodoch predáva výrazne drahšie ako mäso zahraničných spracovateľov.



Na Slovensku sa zriadi nový register potravín pre potravinový semafor, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Plénum NR SR schválilo novelu zákona o potravinách, ktorú predložil poslanec Sme rodina Patrick Linhart. Hlasovalo zaň všetkých 123 prítomných poslancov. Register potravín pre potravinový semafor bude informačným systémom, ktorý obsahuje informácie o potravine a prevádzkovateľovi. Registrácia bude dobrovoľná.