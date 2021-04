Spracovatelia mäsa: Reforma úradnej kontroly potravín je nevyhnutná

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SZSM) víta zámer Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR priniesť reformu v oblasti úradnej kontroly potravín, s cieľom dosiahnutia vyššej ochrany zdravia konečného spotrebiteľa. Uviedla to výkonná riaditeľka SZSM Eva Forrai.



Aplikačná prax podľa nej preukázala, že súčasný systém kontroly potravín nie je jednotný a nie je schopný flexibilne reagovať na vznikajúce situácie.



Pripomenula, že 16. apríla ohlásilo MPRV výberové konanie na pozíciu ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, kde podmienkou pre účasť na výberovom konaní je okrem požiadaviek na dosiahnuté vzdelania a praxe aj zaslanie Koncepcie rozvoja, zvýšenia efektivity a účinnosti ŠVPS a jej podriadených organizácií ako modernej a flexibilnej autority.



Podľa SZSM je reforma úradnej kontroly potravín nevyhnutnosťou a jej efektívna realizácia by priniesla niekoľko benefitov. Medzi ne patrí vyššia úroveň ochrany spotrebiteľa, zjednotenie systému úradných kontrol (v súčasnej dobe úradné kontroly potravín vykonávajú Úrad verejného zdravotníctva SR aj orgány ŠVPS a ich regionálne inštitúcie), ale aj zjednotenie postupov úradných kontrol v rámci celého územia Slovenska.



Reforma by podľa Forrai rovnako priniesla vyššiu efektivitu a záber výkonu úradných kontrol a zníženie administratívnej záťaže vo vzťahu k prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a gastro zariadení.



Podčiarkla, že z pohľadu potravinárskej praxe by zväz uvítal, pokiaľ by kontrolné orgány mali aj poradnú funkciu vo vzťahu k prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a gastro zariadeniam s cieľom zvyšovania efektivity ich práce. Zároveň by mali mať vyššiu schopnosť reagovať na požiadavky praxe, napríklad v oblasti zabezpečenia dostatočných personálnych zdrojov pre potreby vykonávania stáleho veterinárneho dozoru na bitúnkoch a podobne.



Slovenský zväz spracovateľov mäsa je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podnikajúcich v oblasti spracovania mäsa, výroby mäsových výrobkov a/alebo v oblasti súvisiacej s touto podnikateľskou činnosťou.