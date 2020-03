Spracovateľom a prvovýrobcom mlieka chýbajú ochranné pomôcky

Nitra 16. marca (TASR) – Spracovatelia a prvovýrobcovia mlieka žiadajú štátne orgány o pomoc pri zabezpečení ochranných prostriedkov pre svojich zamestnancov i pracovníkov logistiky pri vstupe suroviny a výstupe výrobkov. Spracovatelia mlieka urgentne potrebujú dodávky osobných ochranných pomôcok, hlavne rúšok.



Prvovýrobcom už začínajú chýbať okrem rúšok aj dezinfekčné prostriedky. "Podniky sa usilujú aj napriek súčasnej zložitej situácii zabezpečiť starostlivosť o zvieratá a produkciu mlieka. Okrem všeobecných platných opatrení zavádzajú aj vnútorné opatrenia, ako sú meranie teploty pracovníkom pri vstupe do prevádzok, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti pri komunikácii a minimalizovanie veľkosti skupín pracovníkov. Podnikom však chýbajú ochranné pomôcky a zásoby dezinfekčných prostriedkov sa tiež rýchlo míňajú," zhodnotila súčasnú situáciu riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Margita Štefániková. Zároveň apeluje na spoločnosti, ktoré vyrábajú rúška a respirátory a vedeli by ich podnikom dodať, aby kontaktovali mliekarenské zväzy.



Slovenské mliekarne denne spracujú 2,25 milióna kilogramov mlieka. Výroba v súčasnosti funguje u všetkých spracovateľov. Každá prevádzka má implementované prísne ochranné opatrenia, medzi ktoré patrí aj dotazníkové zisťovanie pobytu zamestnancov v zahraničí. "Slovenskí mliekari sú schopní zabezpečiť dostatok mliekarenských výrobkov pre obyvateľov Slovenska. Ak by bol vývoj situácie taký, že sa obmedzí alebo zastaví dovoz mlieka na územie Slovenska, spracovatelia vedia zvýšiť dodávky mliečnych výrobkov na domáci trh cez utlmenie exportných aktivít," skonštatoval prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár.



Mliekari podľa minulotýždňovej previerky okamžitých voľných výrobných kapacít vedia z dôvodu obmedzenia spracovania v niektorej mliekarni presunúť 10 až 20 percent na Slovensku vyrobeného surového kravského mlieka do iných prevádzok v krajine. Na Slovensku v týchto dňoch zostáva aj produkcia surového kravského mlieka, ktorú niektorí poľnohospodári ešte na začiatku marca vyvážali do zahraničia. "Situácia s vývozom sa skomplikovala. Produkciu mlieka týchto prvovýrobcov začali spracovávať slovenské mliekarne, a tak zostáva na domácom trhu. Nemôže nastať situácia, že mlieko vyrobené našimi prvovýrobcami skončí nespracované," tvrdí Voskár.