Spracúvanie osobných údajov pre potreby plánu obnovy sa má spresniť

Bratislava 16. mája (TASR) - Ustanovenia upravujúce spracúvanie osobných údajov pri vykonávaní plánu obnovy sa majú spresniť na základe požiadaviek z aplikačnej praxe. Vyplýva to z návrhu novely zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti poslanca Milana Vetráka (OĽANO), ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.



"Návrhom zákona sa spresňuje ustanovenie o spracúvaní osobných údajov, pričom sa kladie dôraz na spresnenie kategórií fyzických osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú," priblížil predkladateľ v dôvodovej správe. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je podľa neho už v súčasnosti limitované na prípady, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona.



Účinnosť novely je navrhovaná od 15. júla tohto roka.