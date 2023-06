Spracúvanie osobných údajov pre potreby plánu obnovy sa spresní

Bratislava 28. júna (TASR) - Ustanovenia upravujúce spracúvanie osobných údajov pri vykonávaní plánu obnovy sa na základe požiadaviek z aplikačnej praxe spresnia. Vyplýva to z novely zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti poslanca Milana Vetráka (OĽANO), ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.



"Návrhom zákona sa spresňuje ustanovenie o spracúvaní osobných údajov, pričom sa kladie dôraz na spresnenie kategórií fyzických osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú," priblížil predkladateľ v dôvodovej správe. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je podľa neho už v súčasnosti limitované na prípady, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona.



Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Anny Miernej (nezaradená), ktorý vo väčšom rozsahu upravuje procesy súvisiace s plánom obnovy. Vláda získala jednoznačné oprávnenie schvaľovať materiály, ktorých schválenie predpokladá právny rámec mechanizmu obnovy a odolnosti. Upravuje tiež audit plánu obnovy a odolnosti. Vykonávateľovi umožňuje, aby v prípade posudzovania žiadosti zahraničnými hodnotiteľmi mohol vo výzve určiť, že žiadosť alebo jej časť sa môžu podávať v anglickom jazyku.



Spresňuje tiež ustanovenia zákona, ktoré upravujú poskytovanie prostriedkov mechanizmu so zapojením finančných nástrojov. Umožňuje sa poskytovanie prostriedkov mechanizmu prijímateľovi prostredníctvom finančných nástrojov v kombinácii s nenávratným spôsobom poskytovania. Upravuje sa aj spôsob vysporiadania finančnej opravy voči vykonávateľovi tak, aby ňou neboli dotknuté iné opatrenia plánu obnovy, za ktoré zodpovedá.



Naopak, poslanci neschválili pozmeňujúci návrh Milana Vetráka (OĽANO). Jeho zámerom bolo vytvorenie právneho rámca pre realizovanie rozvoja elektronických služieb katastra nehnuteľností, financovaného z prostriedkov plánu obnovy.



Novela bude účinná od 1. augusta tohto roka.