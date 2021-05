Správa ciest chce zrekonštruovať cestu medzi Partizánskym a Oslanmi

Partizánske 25. mája (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) plánuje zabezpečiť modernizáciu časti úseku cesty I/64 medzi Partizánskym a Oslanmi (okres Prievidza). Vyplýva to z oznámenia, ktoré predložila orgánom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.



Investícia rieši rekonštrukciu cesty I/64 na úseku mesta Partizánske za križovatku s cestou III/1759 do obce Pažiť a je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie a odstránenie lokálnych nedostatkov ohrozujúcich užívateľov cesty, uviedla v oznámení SSC.



Okrem opravy krytu vozovky investícia počíta i s rekonštrukciou trojice križovatiek, dvoch mostov, autobusových zastávok a priepustov. Projekt rieši i odsun jazdných pruhov pred Malými Uhercami pre spomalenie dopravy, doplnenie a výmenu zvodidiel, osvetlenie priechodov pre chodcov, ako i úpravu cesty pod železničným nadjazdom s návrhom odvodnenia tlakovou kanalizáciou s čerpacou stanicou s vyústením do rieky Nitra.



Rekonštrukciu cesty chcú cestári zabezpečiť postupne po jednotlivých úsekoch, ktoré nepresiahnu dĺžku piatich kilometrov. Začiatok prác odhadli na marec 2023, ukončiť ich chcú nasledujúci rok v decembri.