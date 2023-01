Správa ciest: Najväčšími stavbami v 2023 budú obchvaty Šale a Sabinova

Bratislava 13. januára (TASR) - Obchvat Šale a Sabinova budú najväčšími tohtoročnými dopravnými stavbami Slovenskej správy ciest. Výstavba oboch obchvatov by mala trvať 36 mesiacov. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC).



Obchvat Sabinova sa bude začínať za obcou Pečovská Nová Ves, pokračovať bude severne od mestskej časti Sabinova Orkucany a za Šarišskými Michaľanmi sa napojí na súčasnú cestu v smere do Prešova. "Sabinovský obchvat bude dlhý 9,8 kilometra," informuje SSC. Obchvat Šale je rozsiahlejší, bude dlhý takmer 12 kilometrov a jeho súčasťou bude 705 metrov dlhý most cez Váh.



Celkovo plánuje SSC v tomto roku investovať do správy, opráv a údržby ciest viac ako 150 miliónov eur, pričom podstatnú časť bude čerpať zo zdrojov Európskej únie. "V rámci týchto projektov sa zmodernizuje viac ako 80 kilometrov ciest prvej triedy," dodala SSC.



Pokiaľ ide o štatistiku za rok 2022, cestári investovali do nových stavieb približne 80 miliónov eur, pričom zhruba polovicu finančných zdrojov čerpali z eurofondov. Najväčšie investície smerovali do modernizácie ciest, rekonštrukcií mostov, sanácií zosuvov a do výstavby obchvatov mesta Brezno a obce Plavnica. V rámci projektu veľkoplošných opráv ciest prvej triedy opravili cestári celoslovensky dovedna 29 úsekov v celkovej dĺžke 83,4 kilometra. Investície dosiahli výšku 32 miliónov eur vrátane DPH.



Do opráv a údržby ciest investovali cestári podľa SSC viac ako 44 miliónov eur.