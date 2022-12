Správa ciest podpísala memorandum o spolupráci s technickými školami

Bratislava 14. decembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) bude spolupracovať s technickými vysokými školami v oblasti hospodárenia, prípravy a výstavby cestnej dopravnej infraštruktúry. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré v stredu SSC podpísala so zástupcami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline. Podpis zástupcu Technickej univerzity v Košiciach očakáva SSC v najbližších dňoch. Informoval o tom Martin Guzi z komunikačného odboru SSC.



Cieľom spolupráce je zaviesť do praxe najnovšie technológie v oblasti výstavby a rekonštrukcie ciest. Memorandum vytvára rámec dlhodobej spolupráce pri príprave, realizácii a správe projektov, tvorbe technických predpisov, príprave kvalifikovanej pracovnej sily a podpore pravidelných vzdelávacích aktivít v oblasti cestného hospodárstva.



"Spolupráca a zdieľanie vedeckých výsledkov sa bude zabezpečovať najmä prostredníctvom účasti na prieskumoch, analýzach, štúdiách, súčinnosti pri koncipovaní tém diplomových a doktorandských prác či účasti na konferenciách a workshopoch," priblížil Guzi.