Správa ciest: Práce na skalnom brale pri Strečne sa predražili

Bratislava/Strečno 6. decembra (TASR) - Záchranné a zabezpečovacie práce na skalnom brale nad cestou I/18 v katastrálnom území obce Strečno stáli viac ako 5,2 milióna eur. Neplánované náklady zvýšili cenu o viac ako 1,7 milióna eur. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová.



Okrem plánovaných prác odkryli podľa nej silné búrky na prelome júna a júla kritické miesta, ktoré bolo treba zabezpečiť ďalšími ochrannými sieťami a dynamickými bariérami, čo si vyžiadalo materiál navyše, neplánovaný pracovný výkon vysokošpecializovanej pracovnej sily a nasadenie ťažkej techniky. S prácami navyše bolo spojené aj zvýšené množstvo skalnej sutiny, skalných blokov a odstránených stromov a kríkov.



Všetky pôvodne neplánované práce navyše, ktoré sa pri sanácii prírodných živých útvarov vyskytujú, si vyžiadali zvýšené náklady na projekt. Pôvodné náklady predpokladali takmer 3,48 milióna eur s DPH.



"SSC počas projektu na cestu I/18 v úseku Margita a Besná namontovala trvalé dopravné body. Doplnením LED gombíkov bol finalizovaný celý úsek cesty I/18 od Nového hradu až po Dubnú Skalu. Toto dopravné značenie je dôležitým faktorom bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a zvyšuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky najmä za tmy a zníženej viditeľnosti," doplnila Lukáčová.



Slovenská správa ciest v sanovanom úseku ešte do konca roka doplní ochranné múriky tesne nad cestou (práce budú prebiehať bez dopravných obmedzení pri zníženej rýchlosti) a bude úsek naďalej monitorovať aj s pomocou monitorovacieho zariadenia, ktoré bolo na úseku nainštalované.



"Pripravuje sa tiež inžiniersko-geologický prieskum ďalších úsekov brala nad cestou I/18 a jeho výsledky spolu s poznatkami z monitorovania sanovanej časti budú podkladom pre ďalší postup pri zabezpečení skalného útvaru," uzavrela Lukáčová.



Záchranné a zabezpečovacie práce na skalnom brale nad cestou I/18 v katastrálnom území obce Strečno sú ukončené, mimoriadna situácia však potrvá až do jari. Doprava pod Strečnom bude bez obmedzení. Po zasadnutí krízového štábu to v piatok povedala prednostka Okresného úradu Žilina Emília Pavlusíková.