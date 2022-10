Správa ciest pripravuje výstavbu okružnej križovatky v R. Sobote

Rimavská Sobota 27. októbra (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje výstavbu okružnej križovatky na ceste I/16 v mestskej časti Sobôtka v Rimavskej Sobote. Predpokladané náklady stavby predstavujú vyše 3,6 milióna eur, plánovaný termín začatia prác je máj 2023. Pre TASR to uviedol hovorca SSC Martin Guzi.



Štvorramennú dvojpruhovú okružnú križovatku s priemerom 50 metrov plánuje SSC vybudovať na hlavnom južnom ťahu I/16 na mieste existujúcej križovatky s cestou I/72 a cestou II/532. V súčasnosti sa realizuje majetkovoprávne vysporiadanie, s prácami sa začne po vydaní stavebného povolenia a po ukončení verejného obstarávania. "Na stavbu je vydané územné rozhodnutie a bola podaná žiadosť o stavebné povolenie," doplnil Guzi.



Nová okružná križovatka má podľa SSC zvýšiť priechodnosť a bezpečnosť križovatky a skrátiť čakacie doby na minimum. Z pohľadu bezpečnosti má pribudnúť i nový priechod pre chodcov, ktorý na križovatke v súčasnosti chýba. Vybudovaná má byť i protihluková stena na zníženie negatívnych účinkov hluku.



Plánovaný termín rekonštrukcie križovatky je od mája do decembra budúceho roku, SSC chce práce realizovať bez vylúčenia dopravy z ciest I/16 a I/72. "Bude však potrebné čiastočne odkloniť dopravu z Cukrovarskej ulice. Opačný smer z križovatky do centra bude v princípe zachovaný," priblížil Guzi.



Križovatka v mestskej časti Sobôtka bola naposledy prestavaná v 80. rokoch 20. storočia a patrí medzi najfrekventovanejšie úseky v Rimavskej Sobote. Výstavbu okružnej križovatky plánuje SSC spolufinancovať z európskych zdrojov.