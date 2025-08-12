< sekcia Ekonomika
Správa ciest Trenčianskeho kraja hľadá dodávateľa asfaltovej zmesi
Pre cestmajsterstvá v Prievidzi, Partizánskom, Nitrianskom Rudne a Nitrianskom Pravne potrebuje SC TSK 620 ton asfaltovej zmesi - asfaltového betónu AC 8 O 50/70.
Autor TASR
Trenčín 12.augusta (TASR) - Správa ciest (SC) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) hľadá dodávateľa asfaltovej zmesi pre svoje štyri cestmajsterstvá na hornej Nitre. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila SC TSK vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predpokladaná hodnota zákazky je 49.290 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 3. septembra. Ponuky je potrebné predložiť elektronicky. Úspešný uchádzač vzíde z elektronickej aukcie.
