Správa ciest vyhlásila súťaž na ďalšiu časť obchvatu Prievidze

Prievidza 23. augusta (TASR) - Časť obchvatu mesta Prievidza je bližšie k svojej realizácii. Slovenská správa ciest (SSC) v stredu vyhlásila verejnú súťaž na dodávateľa prác I. etapy II. stavby obchvatu. Náklady odhadla na viac ako 28 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. O vyhlásení obstarávania informovalo Ministerstvo dopravy SR.



Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. "Stavba je súčasťou dobudovania I. etapy I. stavby a ich výstavbou vznikne základný komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice, s konečným cieľom vylúčiť z centra miest ťažkú tranzitnú dopravu, čím sa zníži zaťaženie okolitého prostredia splodinami a hlukom," skonštatovala SSC vo vestníku verejného obstarávania.



Trasa obchvatovej komunikácie podľa nej vedie juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov. Začiatok obchvatovej komunikácie sa nachádza pred križovatkou s odbočením do priemyselného parku a letiska, koniec je za mimoúrovňovým križovaním existujúcich ciest I/9 a I/64, pričom sa napája do existujúceho koridoru bývalej cesty I/50, priblížila ďalej spoločnosť. Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky z toho jedna mimoúrovňová, ako i štyri protihlukové steny.



Náklady na realizáciu prác SSC odhadla na 28.884.757 bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Stavbu budú cestári financovať cez Operačný program Slovensko. V prípade, ak v súťaži nenastanú komplikácie, so samotnou výstavbou chcú začať v marci budúceho roka, informovala pred časom TASR Lucia Karelová z komunikačného odboru SSC. Lehota výstavby je v zmysle projektovej dokumentácie 32 mesiacov.



Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.