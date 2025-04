Správa CNBC: Clá na dovoz z Číny čoskoro spôsobia nezvratné škody

Washington/New York 13. apríla (TASR) - Clá administratívy Donalda Trumpa na dovoz tovarov z Číny čoskoro spôsobia nezvratné škody mnohým americkým firmám. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Americký prezident Trump v sobotu (12. 4.) odpustil clá na dovoz smartfónov a ďalšieho hardvéru od čipov po počítače, ale pre väčšinu americkej ekonomiky a malých podnikateľov budú škody spôsobené 145-percentnými clami na čínsky dovoz čoskoro nezvratné.



Podľa šéfov dodávateľských reťazcov sa rušenie objednávok tovarov a zastavenie dopravy tovarov z Číny rýchlo stávajú normou v obchodnej vojne medzi USA a Čínou. Firmy v rôznych odvetviach amerického priemyslu úplne zastavili kontajnerový export.



„Výrobcovia nábytku v Číne zaznamenali úplné zastavenie objednávok od amerických dovozcov a to isté počúvame v oblasti hračiek, odevov, obuvi a športového vybavenia,“ uviedol zakladateľ a šéf spoločnosti Sea-Intelligence Alan Murphy.



„Ten istý vývoj sme zaznamenali v celej juhovýchodnej Ázii, ale po 90-dňovom odklade na clá sa tieto objednávky opäť rozbehli,“ uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti SEKO Logistics Brian Bourke. Rušené objednávok na dovoz z Číny však pokračuje.



„Takmer všetko je pozastavené, pokiaľ ide o obchod s Čínou,“ uviedol generálny riaditeľ firmy OL USA Alan Baer.



Podľa šéfa Americkej asociácie výrobcov odevov a obuvi (American Apparel & Footwear Association) Stephena Lamara náhle zmeny politiky a vysoké clá narúšajú dodávateľské reťazce na úrovni, aká tu nebola od pandémie. „Pri neúnosne vysokých colných sadzbách na dovoz z Číny do USA nemajú mnohé spoločnosti inú možnosť ako zrušiť objednávky,“ uviedol Lamar.



„Neustále zmeny znamenajú, že nové colné náklady sa nedajú vypočítať ani predvídať, kým tovar nedorazí do prístavu, a vysoké sadzby vedú k účtom, ktoré firmy nedokážu zaplatiť. To nie je riziko ani záťaž, ktorú môžu malé firmy znášať.“



Keďže pre mnohé z týchto spoločností, najmä pre malé firmy, nie je na obzore žiadne alternatívne zásobovanie, tento náhly nedostatok objednávok sa okamžite premietne do straty predaja a rozsiahleho nedostatku výrobkov. „Predĺženie pauzy v obchodnej vojne na dovoz z Číny do USA je potrebné teraz, skôr ako budú škody nezvratné,“ dodal Lamar.