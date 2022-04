Správa EDA: Duševné vlastníctvo v EÚ nie je úplne chránené

Brusel/Luxemburg 26. apríla (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) v utorok zverejnenej správe upozornil, že právny rámec EÚ na ochranu duševného vlastníctva nie je taký účinný, ako by mohol byť.



Audítori v správe pre médiá pripomenuli, že práva duševného vlastníctva majú vo vedomostnej ekonomike veľký význam - zabezpečujú podnikom a dizajnérom prospech zo svojich výtvorov a spotrebiteľom poskytujú uistenie, pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť. Podporujú inovácie a investície a odrádzajú od falšovania a jeho škodlivých dôsledkov.



Osobitná správa EDA upozornila, že hoci zavedený právny rámec poskytuje určité záruky, pretrvávajú mnohé nedostatky, najmä v smernici o dizajnoch EÚ a v mechanizme poplatkov EÚ. Podľa audítorov by systému EÚ a vnútroštátnym systémom prospelo lepšie zladenie.



Priemyselné odvetvia náročné na práva duševného vlastníctva tvoria takmer polovicu (45 %) hospodárskej činnosti EÚ v hodnote 6,6 bilióna eur a zabezpečujú takmer tretinu (29 %) celkovej zamestnanosti v EÚ. Odhaduje sa, že falšované výrobky vedú k strate predaja vo výške 83 mld. eur v legitímnom hospodárstve.



Ak by sa problém s falšovanými výrobkami riešil účinne, podľa nedávneho odhadu Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) by hospodárstvo Únie získalo 400.000 pracovných miest. Falšované výrobky majú aj značné bezpečnostné riziká, ako sa ukázalo počas pandémie COVID-19. Preto eurokomisia, ďalšie orgány EÚ ako EUIPO a orgány členských štátov vyvíjajú značné úsilie, aby sa práva duševného vlastníctva dodržiavali na celom vnútornom trhu EÚ.



Audítori skonštatovali, že sú zavedené vhodné legislatívne a podporné opatrenia na ochranu ochranných známok EÚ. Súčasne však zistili nedostatky v smernici o dizajnoch EÚ, ktorá by mala mať rovnaký účinok v celej Únii. Regulačný rámec pre dizajny EÚ je v súčasnej podobe neúplný a zastaraný. Vnútroštátne systémy nie sú zladené a umožňujú tak rozdielne postupy medzi členskými štátmi počas procesu podávania žiadostí, skúmania, zverejňovania a registrácie, čo vytvára právnu neistotu.



Audítori upozornili aj na chýbajúci celoeurópsky ochranný režim pre všetky výrobky. Rámec EÚ pre zemepisné označenia sa nevzťahuje na nepoľnohospodárske výrobky ako remeselné a priemyselné dizajny, hoci niektoré členské štáty majú vnútroštátne právne predpisy na ochranu takýchto výrobkov.



EDA vyslovil pochybnosti o mechanizme poplatkov EÚ, pretože zaznamenal značné rozdiely medzi poplatkami EÚ a poplatkami účtovanými vnútroštátnymi orgánmi. Audítori zistili, že štruktúra poplatkov EÚ za práva duševného vlastníctva neodráža skutočné náklady. Hoci sú určené kritériá na stanovenie poplatkov na úrovni Únie, audítori sa domnievajú, že neexistuje jasná metodika na určenie ich štruktúry a výšky, čo vedie k príliš vysokej úrovni poplatkov, ktorá vytvára akumulované prebytky (viac ako 300 miliónov eur v účtovnej závierke EUIPO za rok 2020). Tento stav je v rozpore so zásadou vyrovnaného rozpočtu stanovenou v právnych predpisoch EÚ.



Únia zaviedla právny rámec na vymáhanie práv duševného vlastníctva a ten všeobecne funguje dobre, audítori však upozornili na niektoré nedostatky v jeho vykonávaní. Smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v EÚ sa neuplatňuje jednotne a nezabezpečuje sústavne vysokú mieru ochrany duševného vlastníctva na vnútornom trhu. Nedostatky a nezrovnalosti colných kontrol v členských štátoch nepriaznivo ovplyvňujú presadzovanie práv a boj proti falzifikátom. Ochrana práv duševného vlastníctva v EÚ sa preto líši podľa miesta dovozu.



Audítori zistili, že v rámci EÚ existujú rôzne postupy na likvidáciu falšovaného tovaru, čo môže falšovateľov viesť k tomu, že budú dovážať tovar na miesta v EÚ s menej prísnymi kontrolami a sankciami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)