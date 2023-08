Správa EK spomína nárast dovozu aj vývozu agropotravinárskych výrobkov

Brusel 25. augusta (TASR) - Agropotravinársky obchod v EÚ sa po spomalení v apríli v máji vrátil späť k nárastu dovozu aj vývozu. Vyšší nárast vývozu v porovnaní s dovozom umožnil, že agropotravinársky prebytok EÚ sa v máji medzimesačne zvýšil o dve percentá a dosiahol 5,2 miliardy eur. Uviedla v piatok Európska komisia (EK) v najnovšej správe o obchode s agropotravinárskymi produktmi.



Agropotravinárske exporty EÚ vzrástli v máji 2023 medzimesačne o 8 % a dosiahli 19,4 miliardy eur, rovnakú sumu ako v máji 2022. Vývoz od januára do mája 2023 dosiahol celkovo 95,7 miliardy eur, čo je o 8 % viac ako v rovnakom období v roku 2022.



Vývoz sa v máji zvýšil vo väčšine kategórií produktov. Od januára do mája bol zaznamenaný najväčší nárast kumulatívneho vývozu ovocných a zeleninových prípravkov, ktorý vzrástol o 974 miliónov eur (+25 % v porovnaní s rokom 2022), cukroviniek a čokolády o 645 miliónov eur (+18 %) a obilných prípravkov a mlynárskych výrobkov o 1,3 miliardy eur (+15 %).



Zatiaľ čo väčšinu z týchto nárastov možno pripísať vyšším vývozným cenám, na rozdiel od objemových zmien, badateľne vyšší vývoz zaznamenali rastlinné oleje (o 40 %), olejniny (23 %) a bielkovinové plodiny a obilniny (16 %).



Tri hlavné destinácie pre vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ od januára do mája boli Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Čína. Vývoz do Spojeného kráľovstva a Číny sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšil, pričom smerom do Spojených štátov a Egypta klesol.



Dovoz do EÚ sa v máji tiež zvýšil a dosiahol 14,3 miliardy eur, čo predstavuje medzimesačný nárast o 10 %. Od začiatku roka 2023 zostal celkový dovoz o 3 % vyšší ako v rovnakom období v roku 2022.



Dovoz obilnín sa od januára do mája 2023 zvýšil o 1,7 miliardy eur, pričom objemy vzrástli o 48 %. Dovoz cukru sa takmer zdvojnásobil a dovoz tabaku vzrástol o 53 %. Dovoz rastlinných olejov klesol v hodnote aj v objeme, podobne ako pri zmiešaných potravinových prípravkoch. Dovoz margarínov a ostatných olejov a tukov sa znížil o 16 %, najmä však v dôsledku nižších dovozných cien.



Tri krajiny pôvodu s najväčším počtom vyvezených agropotravín do EÚ v období od januára do mája boli Brazília, Spojené kráľovstvo a Ukrajina. Dovoz z Ukrajiny sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšil, zatiaľ čo dovoz z Argentíny a Ruska sa znížil.