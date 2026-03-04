< sekcia Ekonomika
Správa Európskej prokuratúry: Podiel SR na podvodoch s DPH je 1 %
Prezident Finančnej správy Jozef Kiss uviedol, že čísla potvrdzujú účinnosť prijatých opatrení.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Podiel Slovenska na celkovom objeme podvodov v oblasti DPH a cla v Európskej únii predstavuje približne jedno percento. Vyplýva to z výročnej správy Európskej prokuratúry (EPPO) za rok 2025. V stredu o tom informovala Finančná správa (FS) SR.
EPPO vlani začala v celej EÚ 2030 nových vyšetrovaní, čo je medziročný nárast o takmer 35 %. Spracovala 6966 podnetov o trestnej činnosti a ku koncu roka evidovala 3602 aktívnych vyšetrovaní s odhadovanou škodou 67,27 miliardy eur. Viac ako dve tretiny tejto sumy, približne 45 miliárd eur, tvorili podvody v oblasti príjmov, najmä DPH a cla.
V tejto oblasti vyšetrovala EPPO 981 prípadov, z toho na Slovensku deväť. K 31. decembru 2025 evidovala na Slovensku deväť aktívnych prípadov príjmových podvodov s celkovou kumulatívnou škodou 455,53 milióna eur. V roku 2024 bolo takýchto prípadov sedem a podiel Slovenska na celkovom objeme škôd dosahoval približne tri percentá.
Prezident Finančnej správy Jozef Kiss uviedol, že čísla potvrdzujú účinnosť prijatých opatrení. „Odmietam špekulatívne tvrdenia o tom, že sa na Slovensku vytvorilo podvodnícke eldorádo. Kým v EÚ objem škôd pri podvodoch v oblasti DPH a cla narástol z približne 13 na 45 miliárd eur, podiel Slovenska tvorí len jedno percento,“ zdôraznil. Podľa neho FS pokračuje v posilňovaní analytických nástrojov, kontrolných mechanizmov a digitalizácie.
Na Slovensku bolo v roku 2025 evidovaných 50 nových trestných oznámení, pričom takmer polovicu iniciovali národné orgány vrátane FS. Delegovaným prokurátorom sa podarilo zmraziť majetok v hodnote približne 10 miliónov eur.
