Cena Brentu klesla výrazne pod 71 dolárov

Tokio 13. augusta (TASR) – Ceny ropy v piatok klesli, pričom cena Brentu skĺzla hlboko pod 71 USD a cena WTI k hranici 68 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvnila správa Medzinárodnej organizácie pre energetiku (IEA), že rast dopytu po rope sa v dôsledku rýchlo rastúceho počtu infikovaných variantom delta nového koronavírusu prudko spomalil, keďže v mnohých štátoch začali vlády opäť prijímať protipandemické opatrenia.



IEA odhadla pokles dopytu v júli na 120.000 barelov denne. Zároveň predpovedá, že v 2. polroku bude nižší o 0,5 milióna barelov/deň v porovnaní s júlovým odhadom.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.40 h SELČ 70,52 USD (60,07 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 79 centov (1,11 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 68,29 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 80 centov alebo 1,16 %.