Správa NBS: Chudobe čelia najmä nízkopríjmové domácnosti a seniori

Bratislava 27. júla (TASR) - Riziko chudoby je na Slovensku najvýraznejšie pri nízkopríjmových domácnostiach a rodinách s dvoma dospelými a dvoma závislými deťmi. Na túto úroveň sa dostali aj seniori nad 65 rokov, z ktorých čelilo riziku chudoby až o 6,8 percentuálneho bodu viac ako v roku 2022. Vyplýva to zo správy o štrukturálnych výzvach aktuálneho roka Národnej banky Slovenska (NBS).



"Celkový nárast o 1,1 percentuálneho bodu bol ťahaný najmä domácnosťami tvorenými jedným seniorom nad 65 rokov a domácnosťami tvorenými dvoma dospelými s dvoma závislými deťmi," uviedla NBS.



Zároveň dodala, že s celkovou mierou rizika chudoby 36,8 % sa tak seniori dostali medzi najviac ohrozené skupiny obyvateľov, ako sú osamelí rodičia so závislým dieťaťom alebo rodiny s tromi a viac závislými deťmi. Práve rodiny s tromi a viac závislými deťmi zaznamenali vlani pokles miery rizika chudoby, a to až o 6,7 percentuálneho bodu.



Miera chudoby súvisí podľa NBS aj s vysokou infláciou. Dôchodcovia by mohli podľa nej lepšie čeliť obdobiam vysokej inflácie v budúcnosti najmä vďaka zavedeniu mimoriadnej valorizácie penzií a naviazaniu životného minima výlučne na rast životných nákladov nízkopríjmových domácností.



"Pred touto zmenou sa životné minimum zvyšovalo o rast menšieho z dvojice rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností a rastu čistých príjmov domácností na osobu, čo v období nízkej inflácie prispievalo k rastu podielu daní a odvodov na hrubej mzde a zároveň vôbec nechránilo najzraniteľnejšie skupiny domácností v prípade vysokej inflácie. Výška väčšiny sociálnych dávok je totižto naviazaná na výšku alebo rast životného minima. Systém valorizácie penzií zase nereagoval dostatočne promptne," priblížila NBS.



Spresnila, že medziročná inflácia presiahla päť percent už v októbri 2021 a na valorizácii dôchodkov bola zohľadnená až v januári 2023.