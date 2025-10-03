< sekcia Ekonomika
Správa o možnom zmiernení sankcií voči Deripaskovi podporila akcie RBI
Akcie RBI predpoludním posilnili o 6,4 % a obchodovali sa na úrovni 30,86 eura za kus.
Autor TASR
Viedeň 3. októbra (TASR) - Akcie rakúskej bankovej skupiny Raiffeisen Bank International (RBI) v piatok výrazne posilnili. Podporu im poskytla správa denníka Financial Times (FT), podľa ktorého by EÚ mohla aspoň čiastočne zrušiť sankcie zamerané na majetok ruského oligarchu Olega Deripasku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Akcie RBI predpoludním posilnili o 6,4 % a obchodovali sa na úrovni 30,86 eura za kus. Financial Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou informoval, že vďaka zmierneniu sankcií by sa mohli akcie stavebnej spoločnosti STRABAG, ktoré vlastní spoločnosť Rasperia Trading Limited (Rasperia) spájaná s Deripaskom previesť na RBI. Banková skupina by tak dostala kompenzáciu za pokutu vo výške dve miliardy eur, ktorú jej vymeral ruský súd v spore s Rasperiou. Pokuta súvisela so žalobou ruskej spoločnosti po krachu dohody, v rámci ktorej chcela RBI kúpiť jej podiel v stavebnej skupine Strabag.
