Správa o premenovaní Volkswagenu na Voltswagen bola aprílovým žartom

New York 31. marca (TASR) - Americká divízia koncernu Volkswagen nezmení svoje meno. Jej hovorca potvrdil, že správa o zmene názvu na Voltswagen bola len aprílovým vtipom, ktorý zrejme zašiel ďalej, než sa predpokladalo.



Americká divízia Volkswagenu, ktorá aktuálne spúšťa masívnu kampaň v súvislosti s uvedením svojho nového plne elektrického športovo-úžitkového vozidla (SUV) ID.4, v utorok (30. 3.) uviedla, že premenovanie značky na Voltswagen of America reprezentuje "jej investície do e-mobility".



Predstavitelia automobilky niekoľko hodín predstierali, že správa o zmene mena značky na Voltswagen je pravdivá a hovorca americkej divízie potvrdil zmenu mena v odpovedi na mailovú otázku, či ide o aprílový žart.



Šéf pre komunikáciu Volkswagen Group of America Mark Gillies však už v utorok neskoro večer potvrdil, že išlo o žart. Wall Street Journal (WSJ) a ďalšie médiá už predtým uviedli, že správa o premenovaní značky nie je pravdivá.



Volkswagen priznal, že to bol pokus o vtipnú propagáciu nového elektromobilu. Správu o premenovaní značky v USA pôvodne prevzali ako pravdivú viaceré médiá vrátane Associated Press, USA Today, CNBC či Washington Post. Správa dokonca podľa denníka WSJ, ktorý prvý odhalil, že ide o vtip, nakrátko zvýšila cenu akcie automobilky.