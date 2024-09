Správa o stave energetickej únie:EÚ zvládla výzvy v oblasti energetiky

Brusel 11. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu zverejnila správu o stave energetickej únie za rok 2024, v ktorej opisuje, ako EÚ za posledných päť rokov zvládla bezprecedentné výzvy v oblasti energetickej politiky.



Správa, ku ktorej sa vyjadrili výkonný podpredseda EK pre Európsku zelenú dohodu Maroš Šefčovič a eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová, uvádza, že v posledných rokoch sa EÚ podarilo odolávať rizikám ohrozujúcim jej bezpečnosť dodávok energie, získať kontrolu nad trhom s energiou a cenami energie a urýchliť prechod ku klimatickej neutralite.



Dokument spresňuje, že v prvom polroku 2024 pochádzala polovica výroby elektriny v EÚ z obnoviteľných zdrojov a podiel ruského plynu na dovoze do EÚ klesol zo 45 % v roku 2021 na 18 % do júna 2024, pričom dovoz z Nórska a USA sa zvýšil. EÚ v období od augusta 2022 do mája 2024 znížila dopyt po plyne o 138 miliárd kubických metrov.



EÚ dosiahla svoj cieľ v oblasti zimného skladovania plynu na úrovni 90 % už 19. augusta, v dostatočnom predstihu pred termínom stanoveným na 1. novembra.



Ceny energie sú stabilnejšie a zostávajú výrazne pod najvyššími úrovňami energetickej krízy z roku 2022.



Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli od roku 1990 do roku 2022 o 32,5 %, zatiaľ čo hospodárstvo EÚ v rovnakom období vzrástlo približne o 67 %.



Významný pokrok sa dosiahol v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Veterná energia predbehla plyn a stala sa druhým najväčším zdrojom elektrickej energie v EÚ za jadrovou energiou - v prvej polovici roku 2024 vyprodukovala v EÚ 50 % elektriny z obnoviteľných zdrojov.



Správa pripomína, že všetky členské štáty musia čo najskôr predložiť svoje konečné aktualizované národné energetické a klimatické plány, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030.



V budúcnosti bude potrebné riešiť nové výzvy, ako sú rozdiely v ambíciách v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a cieľov energetickej efektívnosti, zvyšovanie energetickej chudoby, rozdiel v cenách energie v porovnaní s globálnymi konkurentmi a riziko nových závislostí. To si bude vyžadovať rozhodnú politickú reakciu na úrovni EÚ a členských štátov.



Správa hovorí aj o tom, že EÚ podporuje Ukrajinu vzhľadom na ruské útoky na jej energetický systém. Synchronizácia ukrajinských a moldavských sietí s európskou sieťou pomohla stabilizovať ukrajinskú elektrizačnú sústavu. Do 31. júla 2024 bolo viac ako 40 % všetkých darov od členských štátov EÚ pre Ukrajinu určených na odvetvie energetiky.



Správa ocenila význam zákona o emisne neutrálnom priemysle a zákona o kritických surovinách spolu s reformou koncepcie trhu s elektrinou a dôležitú úlohu, ktorú budú zohrávať priemyselné aliancie, ako je Európska aliancia pre batérie, Európska aliancia pre čistý vodík, Aliancia priemyslu EÚ v oblasti solárnej fotovoltiky, Priemyselná aliancia pre hodnotový reťazec obnoviteľných a nízkouhlíkových palív a Aliancia pre malé modulárne reaktory.



Dokument upozorňuje tiež, že Európska vodíková banka financovaná z Inovačného fondu EU ETS funguje a uskutočnila prvé úspešné kolo aukcií EÚ, ktorými sa pridelilo takmer 720 miliónov eur na sedem projektov v oblasti obnoviteľného vodíka v Európe.