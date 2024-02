CORWINu sa ESG opláca, zverejnil svoj druhý report o udržateľnosti

CORWIN publikoval svoj druhý ESG report podľa medzinárodných štandardov Foto: CORWIN

BRATISLAVA, 12. februára (OTS) – ESG reportovanie bude pre množstvo slovenských firiem strašiakom, no okrem nevyhnutných finančných nákladov a investícií v podobe času prináša i nezanedbateľné benefity. Potvrdzuje to skúsenosť developera CORWIN , ktorý zverejnil svoju druhú Správu o udržateľnosti vypracovanú podľa medzinárodných štandardov GRI. Za tú prvú získali aj ocenenie v rešpektovanej česko-slovenskej súťaži Zlatý středník.Jeho cesta k ESG reportovaniu pritom môže byť inšpiráciou pre ďalšie spoločnosti.vysvetľujeESG report obsahuje nielen dátovú a analytickú časť týkajúcu sa finančných ukazovateľov, ale aj sociálne aktivity, zdravie, spokojnosť a vzdelávanie zamestnancov, udržateľnosť v rámci fungovania spoločnosti ako takej, komunitné projekty, protikorupčné aktivity či víziu firmy do budúcnosti. Tá v prípade CORWINu napríklad znamená záväzok mať do roku 2030 všetky office budovy v portfóliu certifikované ako uhlíkovo neutrálne, či 30 % všetkých parkovacích miest vybavených nabíjačkami pre elektromobily. Pri pohľade do ešte vzdialenejšej budúcnosti je zaujímavý záväzok dosiahnuť v roku 2050, aby až 100 % hlavných konštrukčných prvkov stavieb v rámci CORWIN projektov bolo z recyklovaných či nízko uhlíkových materiálov.V prípade stavebníctva a prevádzky budov pritom nejde o zanedbateľné čísla. Podľa štatistík sa totiž tento sektor podieľa na viac ako tretine celosvetových emisií CO2.tvrdí CORWIN sa rozhodol pripravovať ESG reporty vo vlastnej réžii. Dva roky preto budoval interný tím expertov, ktorý postupne rozširuje.hovoríUž aj preto, že štandard nefinančného vykazovania GRI, ktorý je najrozšírenejším a najkomplexnejším rámcom reportovania na svete, obsahuje stovky tém. Každá z nich má niekoľko požadovaných skupín dát s presným postupom, vysvetleniami a definíciami termínov. Spolu je to asi 650 stranový návod na reportovanie, ktorý má všeobecne zdieľané, ale aj špecifické podmienky pre konkrétne odvetvia. Metodika ESRS, ktorú prijala EÚ, vychádza práve z GRI štandardov.Firmy sa preto musia pripraviť na fakt, že do ESG reportov budú investovať svoj čas aj peniaze. Pri príprave prvej správy za rok 2021 si CORWIN nechal vypracovať ponuky externých dodávateľov v rozsahu od konzultácií až po vypracovanie kompletného reportu. Sumy sa pohybovali od desiatok tisíc až po stovky tisíc eur.podotýkaCORWIN sa netají, že chce byť lídrom v udržateľnom developmente, a to nielen na Slovensku.tvrdí CORWIN v rámci svojej správy o udržateľnosti verejne deklaruje, že celých 100 percent jeho investícií bude lokalizovaných práve v brownfieldoch či podobných opustených lokalitách. Napríklad v Ľubľane vlastní už päť takýchto rozsiahlych pozemkov a postupne ich revitalizuje. V Bratislave je najznámejším príkladom jeho orientácie na brownfieldy bývalý závod Palma, ale aj zaniknuté priemyselné objekty tabakovej továrne a parketárne, na ktorých vyrástli jeho projekty Blumental a Guthaus.Pre Bratislavu, Ľubľanu, ale aj Prahu platí, že CORWIN ako prvý začal na urbanizme svojich projektov spolupracovať s dánskym ateliérom Gehl Architects. Ten je známy práve svojim dôrazom na premenu zanedbaných plôch v mestách na nové živé štvrte v ľudskej mierke. Zároveň sa slovenský developer už od svojho vzniku profiluje svojimi udržateľnými projektami, ktoré využívajú vegetačné strechy, dažďové záhrady, minimalizujú uhlíkovú stopu, či disponujú pokročilými technológiami na získavanie a úspory energií. Aj detaily o týchto opatreniach sa nachádzajú v jeho druhom ESG reporte