Správa rezerv: Dodávky pohonných látok nie sú nijako ohrozené
Na zasadnutí sa prerokúvali aktuálne informácie od slovenskej rafinérie Slovnaft a od prevádzkovateľa ropovodnej infraštruktúry Transpetrol, ako aj od ďalších dotknutých subjektov.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Dodávky pohonných látok pre obyvateľstvo ani pre hospodárstvo nie sú nijako ohrozené. Ropná bezpečnosť SR je zabezpečená. Uviedla to Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR po zasadnutí Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO, ktorá sa mimoriadne zišla v pondelok popoludní, v súvislosti s dočasným prerušením dodávok ropy ropovodom Družba na územie SR.
Na zasadnutí sa prerokúvali aktuálne informácie od slovenskej rafinérie Slovnaft a od prevádzkovateľa ropovodnej infraštruktúry Transpetrol, ako aj od ďalších dotknutých subjektov. Komisia konštatovala, že situácia sa detailne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje.
V rámci prijatých preventívnych opatrení na zabezpečenie plynulosti zásobovania slovenského trhu bola zo strany slovenskej rafinérie prednesená požiadavka na poskytnutie pôžičky časti núdzových zásob ropy, ktorá by sa čerpala postupne, a to výlučne pre potreby slovenského trhu a len na nevyhnutnú dobu.
Cieľom tohto postupu je zabezpečiť plynulé a stabilné zásobovanie slovenského trhu s ropnými výrobkami tak, aby sa to nedotklo slovenských spotrebiteľov.
Členovia Komisie sa stotožnili s požiadavkou spoločnosti Slovnaft a odporučili predsedovi SŠHR v danej veci ďalej postupovať v súlade so zákonom o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.
Slovenská republika disponuje podľa SŠHR dostatočnými núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov v súlade so slovenskou aj európskou legislatívou a ich prípadné využitie prebehne v súlade s platnými právnymi predpismi.
SŠHR dodala, že dodávky pohonných látok pre obyvateľstvo ani pre hospodárstvo nie sú nijako ohrozené. Komisia bude situáciu aj naďalej pravidelne sledovať a je pripravená operatívne reagovať na aktuálny vývoj zásobovania slovenského trhu ropou. „Verejnosť plne uisťujeme, že nie je dôvod na obavy a ropná bezpečnosť Slovenskej republiky je zabezpečená,“ uzavrela správa štátnych hmotných rezerv.
