Štátne hmotné rezervy objednali 20.650.000 rúšok za vyše 27 mil. eur

Bratislava 16. marca (TASR) – Podľa Centrálneho registra zmlúv podpísala Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR v nedeľu (15. 3.) tri zmluvy na dodávku 20.650.000 chirurgických rúšok. Spolu za chirurgické masky podľa podpísaných zmlúv zaplatí trom spoločnostiam 27.474.139,20 eura.



Zmluvu na 650.000 kusov chirurgických masiek podpísala SŠHR so spoločnosťou Zornica Banko Fashion z Bánoviec nad Bebravou. Spoločnosť dodá masky v sume 2,70 eura za kus v celkovej hodnote 1.755.000 eur. Lehota dodania je podľa zmluvy stanovená najneskôr do 27. apríla, z toho 80.000 kusov najneskôr do 22. marca.



Spoločnosť A-testing so sídlom v Jelke dodá SŠHR podľa zverejnenej zmluvy desať miliónov chirurgických masiek v celkovej sume 13.320.000 eur, čo predstavuje 1,332 za kus. Lehota dodania je podľa zmluvy stanovená najneskôr do 20. marca. Podľa obchodného registra bola spoločnosť zaregistrovaná 29. januára.



Ďalších desať miliónov chirurgických masiek za 9.960.000 eur, čo predstavuje za jednu masku 0,996 eura, dodá spoločnosť Lacorp z Bratislavy. Okrem masiek dodá spoločnosť 1,5 milióna chirurgických nesterilných rukavíc za 306.000 eur, 100.000 respirátorov FFP3 za 1.989.600 eur a 4800 jednorazových ochranných oblekov v celkovej sume 143.539,20 eura.



Celková hodnota objednávky podľa zverejnenej zmluvy je 12.399.139,20 eura. Lehota dodania je podľa zmluvy stanovená najneskôr do 20. marca. Spoločnosť mala v roku 2019 podľa údajov z finstat tržby vo výške 75.445 eur, predtým ani raz neprekročili ročné tržby sumu 35.000 eur.