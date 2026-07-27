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Správa štátnych hmotných rezerv sa pokúša predať obilné silo v Púchove
Hodnotu nehnuteľností a technologickej a strojnej časti sila určil v júni minulého roka znalecký posudok na viac ako 2,24 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava/Púchov 27. júla (TASR) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Slovenskej republiky sa opäť pokúša predať objekt obilného sila v púchovskej mestskej časti Horné Kočkovce. Za cenu 2,24 milióna eur sa pred rokom objekt predať nepodarilo, ponuka z júna tohto roka je takmer o 700.000 eur nižšia. Vyplýva to z informácií registra ponúkaného majetku štátu na webovej stránke Ministerstva financií SR.
Hodnotu nehnuteľností a technologickej a strojnej časti sila určil v júni minulého roka znalecký posudok na viac ako 2,24 milióna eur. Silo sa predať nepodarilo. Začiatkom júna tohto roka dalo Ministerstvo financií SR novú ponuku na predaj za cenu zníženú o 30 percent na aktuálnych 1,57 milióna eur. Lehotu na predloženie ponúk stanovili do 31. augusta.
Ako TASR informovala SŠHR, dôvodom rozhodnutia o predaji bola dlhodobá ekonomická nemožnosť prevádzkovania obilného sila pre štát z dôvodu dlhoročných nedoriešených sporov s vlastníkmi pozemku vrátane podpornej infraštruktúry.
„Pri pokuse o predaj sme postupovali trojkolovo, v treťom kole sme znížili primeranú cenu o 30 percent. To bolo z nášho pohľadu maximum a nepristúpili sme k štvrtému kolu, v ktorom by sme museli cenu znížiť až takmer o 1,35 milióna eur,“ informuje SŠHR s tým, že úrad postupuje striktne v súlade so zákonom o správe majetku štátu, ktorý určuje presné pravidlá pri predaji majetku.
Súčasťou nehnuteľností a technológií je novoinovované oceľové obilné silo - hala s 15 oceľovými bunkami na uskladnenie obilnín, prístrešok na príjem obilia vrátane technologickej a strojnej časti, čerpacia stanica s požiarnou nádržou a mostová váha. Kapacita sila je 20.000 ton, štát ho využíval do konca roka 2021 na uskladnenie potravinárskej pšenice.
Hodnotu nehnuteľností a technologickej a strojnej časti sila určil v júni minulého roka znalecký posudok na viac ako 2,24 milióna eur. Silo sa predať nepodarilo. Začiatkom júna tohto roka dalo Ministerstvo financií SR novú ponuku na predaj za cenu zníženú o 30 percent na aktuálnych 1,57 milióna eur. Lehotu na predloženie ponúk stanovili do 31. augusta.
Ako TASR informovala SŠHR, dôvodom rozhodnutia o predaji bola dlhodobá ekonomická nemožnosť prevádzkovania obilného sila pre štát z dôvodu dlhoročných nedoriešených sporov s vlastníkmi pozemku vrátane podpornej infraštruktúry.
„Pri pokuse o predaj sme postupovali trojkolovo, v treťom kole sme znížili primeranú cenu o 30 percent. To bolo z nášho pohľadu maximum a nepristúpili sme k štvrtému kolu, v ktorom by sme museli cenu znížiť až takmer o 1,35 milióna eur,“ informuje SŠHR s tým, že úrad postupuje striktne v súlade so zákonom o správe majetku štátu, ktorý určuje presné pravidlá pri predaji majetku.
Súčasťou nehnuteľností a technológií je novoinovované oceľové obilné silo - hala s 15 oceľovými bunkami na uskladnenie obilnín, prístrešok na príjem obilia vrátane technologickej a strojnej časti, čerpacia stanica s požiarnou nádržou a mostová váha. Kapacita sila je 20.000 ton, štát ho využíval do konca roka 2021 na uskladnenie potravinárskej pšenice.