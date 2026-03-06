< sekcia Ekonomika
Správa štátnych hmotných rezerv uvoľňuje núdzové zásoby ropy
Prvý vyskladňovací príkaz zabezpečuje dodanie 12.000 ton ropy pre akciovú spoločnosť Slovnaft, pričom dodávky sa začínajú realizovať od soboty 7. marca.
Bratislava 6. marca (TASR) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR realizuje kroky na uvoľnenie časti núdzových zásob ropy v súlade s uznesením vlády z 18. februára tohto roka. Opatrenie má zabezpečiť stabilitu dodávok ropných surovín a kontinuitu spracovania ropy na Slovensku, informovala v piatok SŠHR.
Samotné vyskladňovanie ropy sa realizuje prostredníctvom Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Prvý vyskladňovací príkaz zabezpečuje dodanie 12.000 ton ropy pre akciovú spoločnosť Slovnaft, pričom dodávky sa začínajú realizovať od soboty 7. marca.
