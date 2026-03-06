Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Správa štátnych hmotných rezerv uvoľňuje núdzové zásoby ropy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Prvý vyskladňovací príkaz zabezpečuje dodanie 12.000 ton ropy pre akciovú spoločnosť Slovnaft, pričom dodávky sa začínajú realizovať od soboty 7. marca.

Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR realizuje kroky na uvoľnenie časti núdzových zásob ropy v súlade s uznesením vlády z 18. februára tohto roka. Opatrenie má zabezpečiť stabilitu dodávok ropných surovín a kontinuitu spracovania ropy na Slovensku, informovala v piatok SŠHR.

Samotné vyskladňovanie ropy sa realizuje prostredníctvom Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Prvý vyskladňovací príkaz zabezpečuje dodanie 12.000 ton ropy pre akciovú spoločnosť Slovnaft, pričom dodávky sa začínajú realizovať od soboty 7. marca.
.

