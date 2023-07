Správanie firiem rozhodne, či rastúce mzdy spôsobia ďalšiu infláciu

Bratislava 5. júla (TASR) - Ekonomika eurozóny v prvom kvartáli tohto roka naplnila definíciu recesie, keď klesla druhý štvrťrok po sebe. Vyvíja sa však dvojrýchlostne - kým priemysel zaostáva, službám sa vďaka silnému dopytu po odznení pandémie darí. Konštatovali to analytici Národnej banky Slovenska (NBS) v aktuálnom júlovom vydaní Frankfurtských hárkov, v ktorých komentujú vývoj v eurozóne.



Aktuálny pohľad na vývoj inflácie podľa nich núti Európsku centrálnu banku (ECB) pokračovať vo zvyšovaní sadzieb. Upozornili, že silný trh práce vytvára tlak na mzdy a ich rast sa zrýchľuje. Tento vývoj tlačí aj na ceny a pokles inflácie tak môže byť pomalší. O tom, či rastúce mzdy spôsobia ďalší nárast cien, rozhodne podľa analytikov správanie firiem.



"Posledné dva roky zisky firiem výrazne rástli. Ak by si firmy chceli zisky zachovať aj napriek rastu miezd, tak by museli zvýšiť ceny alebo znížiť počet zamestnancov. Očakáva sa však pokles ziskov firiem, čo absorbuje rast miezd bez rizika cenovo-mzdovej špirály," predpokladajú.



Vzhľadom na vysokú infláciu je podľa analytikov pochopiteľné, že zrýchlenie rastu miezd do istej miery kompenzuje straty, ktoré zamestnancom spôsobil výrazný rast cien. Práve v prípade služieb, ktoré sú náročné na pracovnú silu, však majú mzdy výrazný podiel na nákladoch, a to môže vytvárať dodatočné inflačné tlaky. "Aj júnová predikcia Eurosystému vidí náklady práce ako dominantný faktor ovplyvňujúci jadrovú infláciu. Jej odhad na roky 2023 a 2024 sa zvýšil o 0,5 percentuálneho bodu," vyčíslili.



Viaceré predstihové indikátory podľa nich naznačujú, že protichodný vývoj v dvoch hlavných sektoroch ekonomiky eurozóny pokračoval aj v 2. štvrťroku. Aktivita v službách tak pravdepodobne podporí hospodárstvo aj v najbližšom období, aj keď sa objavujú náznaky spomalenia. "Najmä indikátory z oblasti turizmu sú zatiaľ pozitívne a poukazujú na súčasný rozkvet tohto odvetvia. Ako príklad môžu poslúžiť výdavky v španielskom turizme, ktoré v tomto roku výrazne prevyšujú nielen porovnateľné obdobie minulého roka, ale aj predpandemického priemeru 2016 - 2019," doplnili analytici NBS.