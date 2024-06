Spravbytkomfort investuje do tepelného hospodárstva vyše 8,5 milióna

Prešov 25. júna (TASR) - Zvýšenie hospodárnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky tepla a teplej vody z centrálnej kotolne na Exnárovej ulici pre bytové domy na sídlisku Sekčov v Prešove je cieľom investičnej akcie, ktorú spúšťa spoločnosť Spravbytkomfort. So stavbou začali v utorok a investícia do novej technológie je naplánovaná na roky 2024 až 2026. Celková výška investície je 8.540.400 eur a dotácia z prostriedkov EÚ predstavuje 7.528.338 eur.



"Cieľom projektu je znížiť spotrebu fosílnych palív, znížiť emisie skleníkových plynov, zvýšiť technologickú účinnosť a hospodárnosť výroby tepla. Aj tento projekt prispeje k nášmu zámeru vybudovať v Prešove moderné ekologické tepelné hospodárstvo a prinášať nové technológie pre budúce generácie," uviedla Naďa Hartmann, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti Esco Slovensko, materskej spoločnosti Spravbytkomfort.



Sídlisko Sekčov je podľa spoločnosti Spravbytkomfort postavené na močariskách, spodné vody svojím vplyvom a plynutím času degradujú oceľové potrubia. Následkom je stále sa zvyšujúci počet porúch, nákladov na opravy, a tým aj počet odstávok.



"Sekundárne vykurovacie rozvody a odovzdávacie stanice sú pôvodné, z doby výstavby sídliska, staré 40 a viac rokov," skonštatovala Anita Gašparíková, generálna riaditeľka spoločnosti Spravbytkomfort. Modernizácia má podľa nej minimalizovať straty, respektíve množstvo porúch na teplovodných rozvodoch a zvýšiť komfort prípravy teplej vody a dodávky tepla pre obyvateľov bytových domov.



V novembri 2022 sa spoločnosť zapojila do výzvy na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti. Žiadosť o dotáciu v plnom rozsahu bola schválená v auguste 2023.



V rámci modernizácie a obnovy príde ku kompletnej výmene zastaralých sekundárnych rozvodov za nové predizolované potrubie. Nový vykurovací rozvod bude napojený priamo na primárny rozvod, ktorý je vedený z centrálneho zdroja tepla centrálnej kotolne Sekčov. "Predpokladaná dĺžka trasy vykurovacieho rozvodu na okruhoch T-1 až T-7 je spolu 3127 metrov a súčasťou tejto akcie je inštalácia 124 kompaktných domových odovzdávacích staníc tepla (KDOST) priamo v objektoch spotreby tepla, teda v bytových domoch," konkretizovala Hartmann.



Na sídlisku Sekčov je to už druhý projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, kde po ukončení vykurovacej sezóny 2018/2019 spoločnosť Spravbytkomfort realizovala nový primárny rozvod s dĺžkou 1993,60 metra. Tento projekt je priamym pokračovaním modernizácie technológií, kde z primárnych potrubí prechádzajú na výmenu sekundárnych potrubí. Ďalším krokom je investovanie do KDOST.