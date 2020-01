Správca domény .sk spustil od 1. januára pre doménu .sk novú službu

Bratislava 9. januára (TASR) - Správca domény .sk SK-NIC, a.s. spustil k 1. januáru 2020 pre doménu .sk novú doplnkovú službu k DNSSEC – tzv. CDS skenovanie. Prvé skenovanie identifikovalo vyše 5000 domén, ktoré sa pridali k doménam zabezpečeným prostredníctvom DNSSEC, čím sa počet takto zabezpečených domén s koncovkou .sk zvýšil na viac ako 125.000.



"Slovensko sa od spustenia DNSSEC v apríli 2019 posunulo do skupiny lídrov v podiele počtu domén zabezpečených týmto vyšším štandardom. Aktuálne už máme zabezpečených vyše 30 % všetkých .sk domén. Aj v roku 2020 chceme ďalej zvyšovať štandard poskytovaných služieb a prispievať tak k vyššej bezpečnosti virtuálneho Slovenska," povedal riaditeľ spoločnosti Peter Bíro.



Podľa Jaroslava Kmeťa, generálneho riaditeľa IT sekcie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, automatická aktivácia DNSSEC na serveroch, a teda samotná služba CDS skenovania posúva slovenskú doménu .sk medzi špičky vo virtuálnom svete a pre samotných držiteľov slovenskej domény prináša vyšší štandard služieb.



Služba CDS skening funguje ako automatická aktivácia DNSSEC na základe údajov na menných serveroch domény bez potreby zápisu do registra domén zo strany registrátora. Podrobnejšie technické informácie je možné nájsť v dokumentácii na webe SK-NIC.



Túto najmodernejšiu technológiu v oblasti DNSSEC mali doteraz na svete iba dve domény najvyššej úrovne - .ch (Švajčiarsko) a .cz (Česká republika), Slovensko sa tak stalo treťou krajinou, ktorá ju spustila.