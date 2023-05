Správca zálohového systému má nový medzisklad v parku P3 Žilina

Žilina 16. mája (TASR) - Nezisková organizácia Správca zálohového systému, ktorá vytvára, financuje a koordinuje zber plastových fliaš a plechoviek, sa stala nájomcom 2000 štvorcových metrov (m2) skladových priestorov v parku P3 Žilina.



Podľa riaditeľa logistiky neziskovej organizácie Jána Franeka medzisklad zapadá do stratégie efektívneho rozmiestnenia lokalít pri zbere zálohových materiálov z odberných miest. "Cez medzisklad v parku P3 Žilina denne prejde 15 ton materiálu a toto číslo v letných mesiacoch ešte narastie," uviedol.



Vyzbierané obaly zvážajú do medziskladu z najbližších zberných miest. "Následne sa tu materiál skontroluje, sčíta a zlisuje. Takto je organizácia schopná prepraviť väčšie množstvo obalov s nižším počtom jázd do triediaceho centra a následne k recyklátorovi, vďaka čomu dochádza k efektívnejšej preprave a znižovaniu uhlíkovej stopy," dodala nezisková organizácia.