Správca zálohového systému spustil prevádzku nového skladu v Nitre

Nitra 29. apríla (TASR) - Správca zálohového systému oficiálne spustil prevádzku v novom medzisklade v nitrianskom priemyselnom parku. Neštátna nezisková organizácia spravuje zálohový systém pre jednorazové nápojové obaly na Slovensku. V medzisklade, ktorý je jediným v Nitrianskom kraji, plánuje ročne spracovať 3650 ton vratných obalov. Z toho je 2800 ton plastového a 850 ton hliníkového materiálu, informoval riaditeľ logistiky Ján Franek.



Nová prevádzka s ôsmimi zamestnancami disponuje plochou 1453 štvorcových metrov vnútorných skladových priestorov a 653 štvorcových metrov vonkajšej manipulačnej plochy. Denne dokáže spracovať 11,5 tony plastového a 3,5 tony hliníkového materiálu. Ročne ju navštívi 59.475 zberových vozidiel.



Investícia do stavebnej časti a prípravy územia si vyžiadala 3 milióny eur, potvrdil Ondrej Ščurka, konateľ Nitra Invest. Spoločnosť je investorom a prenajímateľom priestorov medziskladu v priemyselnom parku.



Nová prevádzka pokrýva spádovú oblasť takmer 490 odberných miest v celom kraji. Množstvo vyzbieraných obalov dosahuje ročne 160 miliónov kusov, čo predstavuje 14-percentný podiel na celkovom objeme vyzbieraných obalov v rámci celého Slovenska. Celková ročná spracovateľská kapacita prevádzky v Nitre je do 4000 ton. „Dá sa podľa potreby aj navýšiť, no pre súčasné potreby stačia tie technologické zariadenia, ktoré máme k dispozícii,“ povedal Franek.



Medzisklad v Nitre nahradil pôvodnú prevádzku v Žiranoch. Zásadným rozdielom je okrem lepších pracovných podmienok pre zamestnancov aj uskladnenie materiálu. V Žiranoch sa obaly skladovali pod holým nebom, v nových priestoroch je všetko pod jednou strechou v krytých priestoroch. „Naši zamestnanci nemusia manipulovať s materiálom vonku. Zároveň to znamená, že materiál nie je vystavený poveternostným podmienkam, čo priamo ovplyvňovalo jeho kvalitu,“ poznamenal Franek.



Zrýchlenie vykládky obalov a optimalizácia prepravných trás prinesie úsporu približne 28.000 kilometrov ročne a efektívnejšie využitie vozidiel na zber obalov. To všetko pomáha udržiavať návratnosť zálohovaných obalov na úrovni 90 percent. Vyzbierané obaly sa v medzisklade spracujú lisom do kocky vážiacej zhruba 200 kilogramov. Tie sa na kamiónoch prepravujú do triediaceho centra pri Novom Meste nad Váhom na ďalšie triedenie.