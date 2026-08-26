< sekcia Ekonomika
Správcom akceleračnej zóny pre veternú energiu Východ bude JESS
V dokumente Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR bolo pôvode vytipovaných osem zón.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Správcom jedinej zostávajúcej akceleračnej zóny v strategickom dokumente bude Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). V stredu o tom rozhodla vláda, ktorá zároveň schválila strategický dokument Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR. Podľa neho by v zóne mohlo vyrásť maximálne 43 turbín s celkovým inštalovaným výkonom 301 megawattov.
Zóna má rozlohu 5,41 štvorcových kilometrov (km2), nachádza sa v okrese Michalovce v Košickom kraji a zasahuje do katastrálnych území obcí Staré, Zbudza, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné. Z uznesenia vlády vyplýva, že pozostáva z Pilotnej zóny Východ 1 a Východ 2, pre ktoré už JESS obstaráva posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Na utorkovom (25.8.) rokovaní vládni zástupcovia predstaviteľom dotknutých samospráv deklarovali, že vláda nebude v predmetnej lokalite presadzovať ani realizovať výstavbu veterných parkov. Rovnako garantovali, že o prípadnej výstavbe veterných elektrární budú rozhodovať dotknuté samosprávy. Toto stanovisko sa podľa Úradu vlády SR vzťahuje aj na prípadné budúce zámery súkromných investorov. Bez súhlasu samospráv nebude možné takéto projekty presadiť.
V dokumente Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR bolo pôvode vytipovaných osem zón. V rámci strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA) však Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR akceptovalo iba jednu zónu.
Zóna má rozlohu 5,41 štvorcových kilometrov (km2), nachádza sa v okrese Michalovce v Košickom kraji a zasahuje do katastrálnych území obcí Staré, Zbudza, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné. Z uznesenia vlády vyplýva, že pozostáva z Pilotnej zóny Východ 1 a Východ 2, pre ktoré už JESS obstaráva posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Na utorkovom (25.8.) rokovaní vládni zástupcovia predstaviteľom dotknutých samospráv deklarovali, že vláda nebude v predmetnej lokalite presadzovať ani realizovať výstavbu veterných parkov. Rovnako garantovali, že o prípadnej výstavbe veterných elektrární budú rozhodovať dotknuté samosprávy. Toto stanovisko sa podľa Úradu vlády SR vzťahuje aj na prípadné budúce zámery súkromných investorov. Bez súhlasu samospráv nebude možné takéto projekty presadiť.
V dokumente Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR bolo pôvode vytipovaných osem zón. V rámci strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA) však Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR akceptovalo iba jednu zónu.