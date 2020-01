Správcovskú spoločnosť zmenilo takmer 40.000 sporiteľov v 2. pilieri

Bratislava 10. januára (TASR) - V minulom roku zmenilo správcovskú spoločnosť v 2. dôchodkovom pilieri historicky najviac sporiteľov. Z údajov Sociálnej poisťovne (SP) vyplýva, že v roku 2019 vydala sporiteľom 39.893 akceptačných listov. Ide doteraz o najväčší počet akceptačných listov, ktorý poisťovňa vydala za jeden kalendárny rok.



"Akceptačný list vydáva poisťovňa takému sporiteľovi, ktorý má záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) a požiada o tento akceptačný list osobne v pobočke Sociálnej poisťovne alebo prostredníctvom svojej elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy," povedal jej hovorca Peter Višváder.



V roku 2018 SP vydala 30.870 akceptačných listov. Opätovný nárast vydaných akceptačných listov v roku 2019 naznačuje pretrvávajúci záujem sporiteľov o ich prestup do inej DSS. Za vydanie akceptačného listu sporiteľ zaplatí 16 eur. V prípade, že do inej DSS ešte neprestúpil, resp. od posledného prestupu sporiteľa uplynul viac ako jeden rok, jeho vydanie je bezplatné.



Akceptačný list vybavuje pobočka SP na počkanie a sporiteľ ho následne odovzdá tej DSS, do ktorej sa rozhodol prestúpiť.