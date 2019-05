Správna rada Renaultu preštuduje návrh na fúziu s Fiat Chrysler

Zlúčenie by mohlo posilniť Renault a generovať pridanú hodnotu pre alianciu medzi Renaultom a japonskými automobilkami Nissan a Mitsubishi, uviedla správna rada.

Paríž 27. mája (TASR) - Správna rada Renaultu "so záujmom" preštuduje návrh taliansko-amerického konkurenta Fiat Chrysler na fúziu, uviedla v pondelok francúzska automobilka.



Zlúčenie by mohlo posilniť Renault a generovať pridanú hodnotu pre alianciu medzi Renaultom a japonskými automobilkami Nissan a Mitsubishi, uviedla správna rada.



Zdroj z francúzskej vlády, ktorá je s 15,01 % najväčším akcionárom Renaultu, uviedol, že Paríž je voči návrhu otvorený a zváži ho. Zdroj dodal, že vláda bude mimoriadne ostražitá pokiaľ ide o pracovné miesta, či jej vlastnícke záujmy a že chce, aby sa akákoľvek fúzia udiala v rámci aliancie s Nissanom a Mitsubishi.



Fiat Chrysler (FCA) v pondelok predložil francúzskej automobilke Renault nezáväznú ponuku na zlúčenie. V novom koncerne, ktorý by bol kótovaný na burzách v Paríži, New Yorku a Miláne, by mali obe automobilky po 50 %, uviedol FCA.



Fúzia by vytvorila koncern s ročnou produkciou 8,7 milióna vozidiel a silným zastúpením vo všetkých kľúčových regiónoch, uviedla skupina FCA. Ročné úspory odhaduje na 5 miliárd eur. Portfólio značiek oboch skupín je "široké a komplementárne" a po fúzii by "pokrývalo celý trh, od luxusu k mainstreamu".