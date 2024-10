Správne a udržiavacie poplatky by sa pri patentoch mohli zvýšiť

Bratislava 7. októbra (TASR) - Sadzba správnych poplatkov pri registrácii patentov by mohla vzrásť. Vyplýva to z novely zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (patentový zákon), ktorý predložil do medzirezortného pripomienkového konania Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR. Navrhnuté zvýšenie sadzby je nad mieru inflačného koeficientu, sumy udržiavacích poplatkov by sa mali taktiež zvýšiť.



K rastu sadzby niektorých správnych poplatkov by podľa predloženého návrhu malo dôjsť z dôvodu neprimerane nízko nastavenej sadzby príslušných poplatkov, ktoré aktuálne nezohľadňujú prácnosť súvisiacu s daným úkonom. Súčasná výška sumy poplatkov neberie do úvahy ani hodnotu, ktorá na základe realizácie daného úkonu vzniká na strane žiadateľa ako poplatníka, prípadne nezodpovedá európskemu štandardu spojenému s realizáciou príslušného úkonu.



Pri sumách udržiavacích poplatkov je navrhnuté zvýšenie o 20 %, pričom tieto poplatky neboli od začiatku ich účinnosti v roku 2009 upravené vôbec. Predložené zvýšenie tak nedosahuje ani celú výšku inflačného koeficientu, ktorá bola vyčíslená na takmer 33 %.



Novela zákona by mala mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet.