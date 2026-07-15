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Správne nastavenie brigádnickej dohody môže zabezpečiť vyšší príjem
Odborník odporúča, aby brigádnici neminuli celú výplatu bez plánu.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Pri letnej brigáde je dôležité vedieť, akú dohodu študenti podpisujú, aké odvody budú platiť a či im zamestnávateľ bude zrážať preddavok na daň. Správne nastavenie ešte pred prvou výplatou pritom môže znamenať desiatky eur navyše. Upozorňuje na to odborník na osobné financie spoločnosti Partners Róbert Andrássy. Študentom tiež odporúča vopred si naplánovať, ako zarobené peniaze rozdelia.
Najčastejšou formou študentskej brigády je dohoda o brigádnickej práci študentov. Uzatvoriť ju môže žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý ešte nedovŕšil 26 rokov. Prácu na túto dohodu môže vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov. Štatút študenta sa na tento účel za určitých podmienok zachováva aj po ukončení strednej školy alebo prvého stupňa vysokej školy, najdlhšie však do 31. októbra daného roka.
Študent, ktorý pracuje na túto dohodu si môže uplatniť odvodovo odpočítateľnú položku vo výške 200 eur mesačne. Táto hranica pritom neovplyvňuje maximálnu výšku zárobku. Ak zarobí viac, dôchodkové odvody sa vypočítajú iba zo sumy presahujúcej 200 eur, ak zarobí menej, dôchodkové poistné neplatí.
Zároveň študent môže u zamestnávateľa podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ak splní zákonné podmienky, zamestnávateľ mu pri výpočte mesačnej odmeny uplatní nezdaniteľnú časť a preddavok na daň môže byť nulový alebo nižší. Ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v roku 2026 vo výške 5966,73 eura, čo zodpovedá mesačnej sume približne 497,23 eura.
„Odvodová úľava a nezdaniteľná časť nie sú to isté. Jedna ovplyvňuje sociálne odvody, druhá výpočet dane. Študent sa má preto zamestnávateľa alebo mzdovej účtovníčky opýtať na obe možnosti,“ vysvetľuje Andrássy. Neodporúča pritom spoliehať sa na to, že ich zamestnávateľ nastaví automaticky. Odvodovú úľavu aj nezdaniteľnú časť dane si študent môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Ak má študent brigád viac, mal by vybrať tú, z ktorej očakáva najvyšší alebo najpravidelnejší príjem.
Odborník odporúča, aby brigádnici neminuli celú výplatu bez plánu. „Prvá brigáda je ideálnym momentom na vytvorenie návyku, že z každého príjmu patrí určitá časť aj našej budúcnosti. Nemá sa odkladať iba to, čo náhodou zostane na konci leta. Sumu na sporenie je dobré určiť hneď po prijatí výplaty,“ vysvetlil. Jedným zo spôsobov rozdelenia výplaty je vzorec 50:30:20, podľa ktorého ide polovica výplaty na väčší cieľ, napríklad vodičský preukaz, počítač, školu alebo cestovanie, 30 % na leto a vlastnú spotrebu a 20 % do rezervy alebo na dlhodobý cieľ.
Najčastejšou formou študentskej brigády je dohoda o brigádnickej práci študentov. Uzatvoriť ju môže žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý ešte nedovŕšil 26 rokov. Prácu na túto dohodu môže vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov. Štatút študenta sa na tento účel za určitých podmienok zachováva aj po ukončení strednej školy alebo prvého stupňa vysokej školy, najdlhšie však do 31. októbra daného roka.
Študent, ktorý pracuje na túto dohodu si môže uplatniť odvodovo odpočítateľnú položku vo výške 200 eur mesačne. Táto hranica pritom neovplyvňuje maximálnu výšku zárobku. Ak zarobí viac, dôchodkové odvody sa vypočítajú iba zo sumy presahujúcej 200 eur, ak zarobí menej, dôchodkové poistné neplatí.
Zároveň študent môže u zamestnávateľa podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ak splní zákonné podmienky, zamestnávateľ mu pri výpočte mesačnej odmeny uplatní nezdaniteľnú časť a preddavok na daň môže byť nulový alebo nižší. Ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v roku 2026 vo výške 5966,73 eura, čo zodpovedá mesačnej sume približne 497,23 eura.
„Odvodová úľava a nezdaniteľná časť nie sú to isté. Jedna ovplyvňuje sociálne odvody, druhá výpočet dane. Študent sa má preto zamestnávateľa alebo mzdovej účtovníčky opýtať na obe možnosti,“ vysvetľuje Andrássy. Neodporúča pritom spoliehať sa na to, že ich zamestnávateľ nastaví automaticky. Odvodovú úľavu aj nezdaniteľnú časť dane si študent môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Ak má študent brigád viac, mal by vybrať tú, z ktorej očakáva najvyšší alebo najpravidelnejší príjem.
Odborník odporúča, aby brigádnici neminuli celú výplatu bez plánu. „Prvá brigáda je ideálnym momentom na vytvorenie návyku, že z každého príjmu patrí určitá časť aj našej budúcnosti. Nemá sa odkladať iba to, čo náhodou zostane na konci leta. Sumu na sporenie je dobré určiť hneď po prijatí výplaty,“ vysvetlil. Jedným zo spôsobov rozdelenia výplaty je vzorec 50:30:20, podľa ktorého ide polovica výplaty na väčší cieľ, napríklad vodičský preukaz, počítač, školu alebo cestovanie, 30 % na leto a vlastnú spotrebu a 20 % do rezervy alebo na dlhodobý cieľ.