Súd zamietol návrh na odkladný účinok v tendri na D1 Turany - Hubová
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. mája (TASR) - Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) bolo v utorok doručené emailové vyrozumenie o tom, že správny súd nevyhovel návrhu na priznanie odkladného účinku v prípade tendra na úsek diaľnice D1 Turany - Hubová. Ministerstvo dopravy (MD) SR o informovalo s tým, že rešpektuje rozhodnutie správneho súdu, ktorý odmietol návrh na priznanie odkladného účinku správnej žaloby.
„Pôvodný tender bude zrušený a NDS bude pokračovať v novom tendri, ktorý vypísala pred niekoľkými týždňami. Toto naše rozhodnutie prijaté ako prevenčné opatrenie sa dnes ukázalo ako správne a veľmi prezieravé, pretože sme vďaka nemu ušetrili dva mesiace času,“ uviedla hovorkyňa MD Petra Poláčiková. Keďže tento tender už aktuálne prebieha, nebudú k nemu v tejto chvíli poskytovať žiadne ďalšie komentáre.
NDS vyhlásila pôvodnú užšiu súťaž na zhotoviteľa D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra vrátane dvoch tunelov Korbeľka a Havran ešte v auguste 2024 za predpokladanú cenu 1,473 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Záujemcovia mohli požiadať o účasť v súťaži do 12. decembra 2024, termín na predkladanie ponúk v druhej fáze nebol zverejnený. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tento tender v závere roka 2025 nariadil zrušiť pre porušenie pravidiel verejného obstarávania.
Diaľničiari miesto toho podali na súd správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia a navrhli predbežné opatrenie do vynesenia verdiktu. Začiatkom marca 2026 zároveň vyhlásili paralelnú súťaž na ten istý úsek D1 už za 1,573 miliardy eur bez DPH. Vynechali v nej spornú časť z prvej súťaže.
Záujemcovia o účasť v tejto súťaži by mali predkladať žiadosti v novom termíne do 30. júna. NDS informovala o ďalšom predĺžení lehoty na webe s dokumentmi a informáciami k zákazke. ÚVO po dvoch mesiacoch od začiatku konania zatiaľ nezverejnil rozhodnutie o námietkach v aktuálnej súťaži proti podmienkam v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých NDS. Vyplýva to z informácií na portáli úradu v prehľade rozhodnutí o námietkach.
