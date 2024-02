Spravovanie a nákup nesplácaných úverov má mať nový právny rámec

Bratislava 13. februára (TASR) - Vytvorenie jednotného právneho rámca v oblasti spravovania a nákupu úverov a zlepšenie podmienok pre predaj nesplácaných úverov bánk tretím stranám. To je cieľom návrhu nového zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Právnou normou sa má preberať príslušná európska smernica. Cieľom je riešiť problematiku nesplácaných úverov a podporiť rozvoj sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi v EÚ. "Prostredníctvom externého zabezpečenia spravovania nesplácaných úverov špecializovaným správcom úverov alebo prevodom zmluvy o úvere na nákupcu úveru, ktorý má potrebný záujem podstupovať riziká a ma odborné znalosti na ich riadenie, budú môcť úverové inštitúcie riešiť nadmerné hromadenie nesplácaných úverov, nedostatok zamestnancov alebo odborných znalostí," vysvetlilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.



Pripomenulo, že už v minulosti sa v EÚ zaviedli pravidlá, ktoré od úverových inštitúcií vyžadujú vyčleniť dostatočné zdroje na riešenie nesplácaných úverov. Tým by sa mali vytvoriť stimuly na riešenie týchto úverov v počiatočnom štádiu a zabrániť ich nadmernému hromadeniu. "Ak by však aj napriek zavedeniu vyššie uvedených mechanizmov objem nesplácaných úverov príliš vzrástol, úverové inštitúcie by mali mať možnosť predať ich iným subjektom na efektívnych, konkurencieschopných a transparentných sekundárnych trhoch," konštatoval rezort financií.



Návrh zákona stanovuje požiadavky na udelenie povolenia pre správcov úverov, dôvody, pre ktoré môže byť toto povolenie odobraté, náležitosti registra správcov úverov či ich povinnosti vo vzťahu k dlžníkom. Obsahuje tiež požiadavky na úpravu právneho vzťahu medzi správcom úveru a nákupcom úveru, externé zabezpečovanie činností správcom úveru, právny rámec cezhraničných činností spravovania úveru, právne postavenie nákupcov úveru, ako aj dohľad nad všetkými dotknutými subjektmi.



V záujme zachovania primeranej úrovne ochrany spotrebiteľa sa majú novelizovať aj zákony o spotrebiteľských úveroch a o úveroch na bývanie. Úprava sa týka oznamovacej povinnosti voči spotrebiteľovi, stanovenia primeraných politík a postupov na splácanie pred začatím realizácie záložného práva, ako aj v oblasti uplatnenia námietok voči nákupcovi úveru v rovnakom rozsahu, ako mal spotrebiteľ k dispozícii proti pôvodnému veriteľovi.



Predkladateľ navrhuje účinnosť zákona od 15. mája 2024.