Spravovanie budov štátnej správy by malo prejsť na ministerstvo vnútra

Bratislava 18. januára (TASR) - Spravovanie budov štátnej správy v rámci kapitoly REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR by malo prejsť z Úradu vlády SR na ministerstvo vnútra. Vo štvrtok to schválil vládny kabinet. Návrh na zmenu úlohy bol predložený po dohode úradu vlády a rezortu vnútra.



"Jedným z predpokladov tvorby úspešnej Reformy spravovania budov štátnej správy je analýza súčasného stavu, ktorá vyžaduje aktívnu komunikáciu so všetkými správcami štátnych budov. Ministerstvo vnútra, ako správca najväčšieho počtu budov, má bohaté skúsenosti so správou, prevádzkou a modernizáciou štátnych budov," uviedli predkladatelia v predkladacej správe.



Personálne zabezpečenie a skúsenosti rezortu vnútra by mali podľa predkladateľov prispieť k tvorbe hospodárnej, efektívnej, odbornej a z dlhodobého hľadiska udržateľnej stratégii správy štátnych budov.



Návrh na zmenu úlohy má negatívny vplyv na rozpočet. Vyžiada si presunutie finančných prostriedkov z Úradu vlády SR na ministerstvo vnútra.



Kapitola REPowerEU pribudla do Plánu obnovy a odolnosti SR vlani. Slovensku prináša dodatočných 403 miliónov eur na "zelené" opatrenia. Ich cieľom je znížiť závislosť od fosílnych palív z Ruskej federácie, úspora energie, výroba čistej energie a diverzifikácia dodávok. Obsahuje spolu šesť reforiem a osem investícií, rozdelených do štyroch oblastí - energetika a povoľovacie procesy, obnova a spravovanie budov, udržateľná doprava, ako aj rozvoj zelených zručností.