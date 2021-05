Správu o kontrolách NKÚ za rok 2020 vzali poslanci na vedomie

Bratislava 6. mája (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR vlani ukončil 32 kontrolných akcií. Kontrolóri preverili nakladanie s verejnými zdrojmi pri plnení úloh verejných politík v 216 orgánoch a organizáciách verejnej správy. Na základe výsledkov sformulovali zhruba 400 odporúčaní. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2020 vo štvrtok vzali poslanci Národnej rady (NR) SR na vedomie.



NKÚ v správe upozorňuje na významné riziká v hospodárení štátnych podnikov ako Slovenská pošta, Sociálna poisťovňa či Lesy SR. Kontrolóri poukazujú tiež na vážne problémy, ktoré nastali pri dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce či pri systéme pre podporu krízového riadenia na ministerstve hospodárstva. V oboch prípadoch boli zistenia odstúpené orgánom činným v trestnom konaní. "Pri hospodárení miestnej i krajskej samosprávy sme zistili, že pri nakladaní s obecným majetkom sa veľmi často využíva inštitút osobitného zreteľa a obce, mestá i kraje prichádzajú o svoj majetok bez transparentnej verejnej súťaže a za výrazne nevýhodných finančných podmienok," konštatuje šéf slovenských kontrolórov Karol Mitrík.



V roku 2020 bolo najviac kontrolných akcií nasmerovaných do posúdenia plnenia dôležitých cieľov verejných politík v sociálnej oblasti, pri riešení regionálnych rozdielov, zamestnanosti či vzdelávania mladej generácie. NKÚ upozornil, že doterajšie riešenia znižovania regionálnych rozdielov vo výkonnosti ich ekonomiky a následne aj v ďalších ukazovateľoch, ako je napríklad zamestnanosť, nepriniesli žiaduce výsledky. Počet najmenej rozvinutých okresov neklesol, ale, naopak, vzrástol.



Ak chce Slovensko dosiahnuť v sociálnej oblasti výrazný pokrok, je podľa NKÚ nevyhnutné, aby sa ciele vzdelávania stali skutočnou prioritou vlády a miestnej samosprávy. Kontrolóri konštatujú, že súčasná sieť materských škôl nie je schopná naplniť priority týkajúce sa zaškolenia štvorročných a päťročných detí. Odporúčajú preto rezortu školstva spustiť dialóg so starostami a primátormi, ktorý môže vyústiť do národného projektu financovaného v partnerstve samosprávy, štátu a Európskej únie (EÚ).



Činnosť NKÚ bola v roku 2020 v značnej miere zameraná do troch oblastí. Prvou bola oblasť plnenia cieľov fiškálnej politiky, druhou hospodárenie a plnenie úloh vybraných subjektov štátnej správy a samosprávy a treťou boli rôzne aspekty plnenia cieľov verejných politík. Príklady z nedávnej minulosti podľa NKÚ ukázali, že krajiny, ktoré v riadení rozpočtových rámcov dôsledne uplatňujú fiškálne pravidlá, dokážu rýchlejšie zvládať krízy a ich dôsledky. Kontrolóri upozornili aj na riziká súvisiace s kvalitou programového rozpočtovania. "Úrad preto odporučil revíziu systému programového rozpočtovania tak, aby účinnejšie napomáhal strednodobému zameraniu verejných financií na ciele verejných politík. Je potrebné zabezpečiť požadovanú kvalitu programových rozpočtov tak, aby sa vedelo nielen to, kam výdavky smerujú, ale najmä to, aký cieľ verejnej politiky sa tým dosiahne a akými ukazovateľmi sa jeho dosahovanie bude merať," priblížil Mitrík.



Aj závery z kontrolných akcií vykonaných v roku 2020 ukazujú na nedostatočnú úroveň plánovania a riadenia štátneho rozpočtu. Podľa NKÚ o tom svedčí stále rastúci počet rozpočtových opatrení, ktorý sa za posledných desať rokov zdvojnásobil. Kontrolóri podotkli, že parlamentom schválená distribúcia zdrojov v podobe schváleného štátneho rozpočtu je často výrazne iná a poslanci nie sú vždy informovaní o významných presunoch rozpočtových prostriedkov.



Pandémia podľa nich poznačila aj schválené strednodobé rozpočtové rámce, najmä pravidlá dlhovej brzdy, vyrovnaného rozpočtu a limitu výdavkov štátneho rozpočtu. Poukázali na to, že pre výnimočné udalosti sa v rámci fiškálneho rámca použili únikové klauzuly s jasne stanovenými pravidlami a došlo k úpravám schváleného rozpočtu. V tejto súvislosti úrad upozornil, že implementácia únikových klauzúl by nemala viesť k zvyšovaniu výdavkov nesúvisiacich s výnimočnou udalosťou ani k znižovaniu kreditu existujúcich fiškálnych pravidiel a oslabovaniu ich dodržiavania. Dodržiavaniu pravidiel a preverovaniu hospodárneho vynakladania verejných zdrojov na riešenie dosahov pandémie sa budú kontrolóri prioritne venovať v roku 2021.