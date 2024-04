Správy naznačili veľké problémy s prechodom na bezemisné autá v EÚ

Brusel/Luxemburg 22. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) musí zabezpečiť, aby zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2035 nemal privysokú cenu pre jej priemyselnú suverenitu a občanov. Upozornili na to pondelňajšie správy Európskeho dvora audítorov (EDA).



Cieľom EÚ je dosiahnuť vozový park bez emisií, čo však podľa audítorov prináša značné výzvy. Musia sa znížiť emisie uhlíka z automobilov so spaľovacím motorom, treba preskúmať možnosti alternatívnych palív a elektromobily musia byť masovo prítomné na trhu.



Audítori v posledných rokoch zverejnili niekoľko správ, ktoré uviedli, že prvý cieľ sa nedosiahol. Druhý cieľ, spojený s biopalivami, sa zdá byť vo veľkom rozsahu nerealizovateľný a tretí cieľ predstavuje riziko, že bude nákladný pre priemysel aj pre spotrebiteľov.



EÚ dosiahla pokrok pri znižovaní emisií CO2 okrem odvetvia dopravy, ktoré predstavuje približne štvrtinu všetkých emisií v Európe. Polovicu z nich vyprodukujú osobné autá.



Audítori zistili, že emisie konvenčných automobilov, ktoré predstavujú takmer tri štvrtiny evidencií nových vozidiel, sa za posledných dvanásť rokov podstatne neznížili. Motory sú efektívnejšie, ale hmotnosť automobilov sa zvýšila (približne o 10 %) a túto hmotnosť musia ťahať výkonnejšie motory.



Alternatívne palivá (biopalivá, e-palivá, vodík) sú vnímané ako potenciálna náhrada benzínu a nafty. Správa EDA o biopalivách však poukázala na chýbajúci jasný plán riešenia dlhodobých problémov v tomto odvetví - množstvo dostupného paliva, náklady a šetrnosť k životnému prostrediu.



Domáca výroba biomasy neponúka serióznu alternatívu k tradičným fosílnym palivám. Dovoz biomasy z tretích krajín je v rozpore s cieľom strategickej autonómie v oblasti energetiky. Biopalivá okrem toho čelia konkurencii v oblasti surovín z iných odvetví (potravinársky, farmaceutický a kozmetický priemysel).



Audítori dospeli k záveru, že biopalivá zatiaľ nie sú ekonomicky konkurencieschopné. Sú drahšie ako palivá na báze uhlíka a emisné kvóty sú v súčasnosti lacnejšie ako znižovanie emisií CO2 na základe biopalív. Napokon aj ekologickosť biopalív je nadhodnotená, lebo suroviny na ich výrobu môžu byť pre ekosystémy ničivé a poškodzovať biodiverzitu, kvalitu pôdy a vody.



Podľa EDA výroba batérií v Európe zaostáva za konkurentmi vo svete, keď menej než 10 % celosvetovej výroby má sídlo v Európe. Celosvetovo má Čína najväčší, až 76-% podiel.



Výrobu batérií v EÚ spomaľuje závislosť od dovozu zdrojov z krajín, s ktorými nemá primerané obchodné dohody. EÚ dováža 87 % lítia z Austrálie, 80 % mangánu z Južnej Afriky a Gabonu, 68 % kobaltu z Konžskej demokratickej republiky a 40 % grafitu z Číny. Mnohé dodávateľské krajiny sú vnútorne nestabilné, nedodržujú sociálne a environmentálne podmienky ťažby alebo predstavujú geopolitické riziká pre strategickú autonómiu Európy.



Náklady na batérie vyrobené v EÚ sú podľa audítorov oveľa vyššie, ako sa plánovalo, čo ovplyvňuje ich konkurencieschopnosť a môže znamenať, že európske elektromobily budú nedostupné pre veľkú časť obyvateľstva. Zo štúdií vyplýva, že predaj mnohých elektromobilov bol dotovaný z verejných zdrojov a väčšinou išlo o autá nad 30.000 eur. Významnú časť týchto nákladov tvoria batérie, ktorých cena v Európe dosahuje okolo 15.000 eur. Ak sa kapacita a konkurencieschopnosť EÚ nezvýšia, elektromobily budú závisieť od dovozu, čo poškodí európsky automobilový priemysel a viac než tri milióny pracovných miest.



Ďalšou prekážkou sú chýbajúce nabíjacie stanice. V čase konania auditu sa ani zďaleka nečrtal cieľ milión terminálov do roku 2025. A dostupnosť verejných nabíjacích staníc sa v členských krajinách značne líši. Sú mimoriadne zriedkavé na východe EÚ, pričom 70 % sa nachádza vo Francúzsku, Nemecku a Holandsku.



