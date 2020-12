Správy z Británie znížili cenu Brentu k 50 USD, klesla o vyše 3 USD

Londýn 21. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok nakrátko pokles o viac než 3 USD, keď trhy zasiahli informácie o novej, infekčnejšej mutácii koronavírusu v Británii, v dôsledku čoho viaceré krajiny začali rušiť lety z a do ostrovnej krajiny. Táto situácia ešte viac zhoršila náladu na trhoch, ktorú už skôr negatívne ovplyvnil lockdown v mnohých európskych štátoch.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 14.31 h SEČ 50,09 USD (40,86 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,17 USD (4,15 %). V priebehu obchodovania zaznamenala cena Brentu nakrátko pokles o viac než 3 USD za barel, čo bol najväčší pokles v priebehu dňa za šesť mesiacov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 47,04 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 2,06 USD alebo 4,20 %. Aj v tomto prípade klesla cena ropy v priebehu dňa o viac než 3 USD/barel.



(1 EUR = 1,2259 USD)