Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza

Bratislava 13. mája (OTS) - Hyundai chcel týmto duelom upozorniť na to, aby si vodiči uvedomovali schopnosti áut a jazdili opatrne, zodpovedne a bezpečne.Atraktívne porovnanie zrýchlenia dvoch výkonných vozidiel značky Hyundai pozná víťaza. Šprintérsky duel elektrického modelu IONIQ 5 a benzínového modelu i30 N Performance , ktorý pripravil slovenský importér značky Hyundai, dopadol v prospech elektrického auta. Cieľom netradičného duelu bolo zabaviť, ale aj upozorniť na to, že aj civilné, nešportové vozidlá ponúkajú často vysokú mieru dynamiky, ktorú by vodiči mali mať na pamäti pred každým zošliapnutím plynového pedálu. Video klip z duelu IONIQ 5 vs i30 N Performance si môžete pozrieť v tomto videu „Zábava so skvelými autami Hyundai a edukácia verejnosti. O to išlo pri nakrúcaní tohto videa. Správne sme tušili, že na krátkej trati bude mať elektrický IONIQ 5 napriek svojim rozmerom a vyše dvom tonám nad menším a agilným i30 N navrch. Samozrejme, čím dlhšia by súťažná trasa bola a čím viacej zákrut by pribúdalo, tým viac by sme sa dostávali do revíru, v ktorom neohrozene kraľuje N-ko,“ povedal o porovnaní Robert Baumgartner, generálny riaditeľ Hyundai Motor Slovakia, ktorý sedel za volantom IONIQ-u 5.“Som rád, že som sa mohol zúčastniť zaujímavého šprintérskeho duelu benzín vs elektrina. Aj pre mňa to bola celkom nevšedná skúsenosť. Vedel som, že výsledok bude tesný. Bol som si vedomý každého pre a proti a bol som odhodlaný vyhrať. Skúšal som aj rôzne nastavenia Launch control, ktoré športové vozidlá N ponúkajú. Napokon sa však ukázala sila spojenia elektromotora, pohonu 4x4 a solídnych jazdeckých reakcií generálneho riaditeľa Hyundai Skvele som sa zabavil a priznám sa, že už začínam vymýšľať nejakú odvetu!“ zhodnotil duel profesionálny jazdec Maťo Homola, ktorý štartoval s benzínovým i30 N Performance.Obaja aktéri duelu sa zhodli na tom, že každý z typov pohonu, ktoré modely IONIQ 5 a i30 N reprezentujú, majú svoje neodškriepiteľné výhody. Elektrické vozidlá ponúkajú veľkú dynamiku a okamžité zrýchlenie, najmodernejšie technológie a príjemne tichú jazdu. Naopak benzínové N-ká poskytujú jedinečnú zábavu na okruhu aj v zákrutách, skvelé jazdné vlastnosti vo všetkých rýchlostiach a fantastický zvukový prejav, ktorý vyčarí úsmev na tvári každého milovníka športovej jazdy.Atraktívny súboj dvoch na prvý pohľad odlišných modelov, ktoré tiež disponujú úplne odlišnými typmi pohonu, vzišiel z „papierového“ porovnania kľúčových technických parametrov oboch vozidiel. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h je takmer rovnaké – 5,2 sekundy pre IONIQ 5 a 5,4 sekundy pre i30 N Performance. Cieľom tohto duelu bolo však poukázať aj na niečo iné.S rozvojom elektromobility ide ruka v ruke aj potreba osvety a vzdelávania. Niekoľko dní pred odhalením výsledku duelu Hyundai prostredníctvom video upútavky , ktorá za tri dni od zverejnenia na Youtube a sociálnych sieťach dosiahla vyše 110-tisíc zhliadnutí, vyzval ľudí, aby si tipli, ktoré z vozidiel v šprintérskom súboji zvíťazí. Mnoho komentujúcich sa domnievalo, že víťazom sa stane i30 N.Pravdou je, že víťazstvo elektrického modelu IONIQ 5 bolo zrejmé od začiatku. Napriek tomu, že ide o civilné, nešportové auto väčších rozmerov a s výrazne vyššou hmotnosťou, rozhodujúcimi kritériami úspechu boli nielen pohon všetkých štyroch kolies, ktorým IONIQ 5 disponuje, ale aj vysoký výkon a výrazne vyšší krútiaci moment, ktorý je v batériových elektrických autách okamžite k dispozícii.„Elektrické autá sa na našich cestách objavujú čoraz častejšie a ich počet bude ďalej narastať. Preto sme sa rozhodli v podobe atraktívneho šprintérskeho duelu medzi i30 N a IONIQ 5 upozorniť na niektoré zaujímavé vlastnosti batériového elektrického pohonu, ktoré si možno mnohí ľudia neuvedomujú,“ povedal Marek Kopča, marketingový a PR riaditeľ Hyundai Motor Slovakia.Jednou z vlastností batériových elektrických áut je práve dynamika zrýchlenia. Kým pri športovo ladených autách so spaľovacím motorom, ako je napríklad i30 N, sa rýchlosť a agilita - umocnené športovým dizajnom, výkonným motorom a atraktívnym zvukovým prejavom - prirodzene očakávajú, pri elektrických autách si ľudia skôr všímajú parametre ako sú rýchlosť nabíjania či dĺžka dojazdu na jedno nabitie. Elektrické autá, ako napríklad IONIQ 5 a KONA Electric, však môžu ponúkať aj vyšší výkon spojený s náhlym nástupom krútiaceho momentu.„Duel sme zámerne zrealizovali na pretekárskom okruhu a za volant posadili profesionálneho jazdca a bežného vodiča. Dosiahli sme tým kontrast medzi športovosťou modelu i30 N, ktorý je na okruhoch ako doma, a civilným charakterom IONIQ-u 5. Zábavnou formou šprintérskeho súboja sme chceli poukázať na to, že rozličné typy áut s úplne odlišným typom pohonu môžu prekvapujúco ponúkať podobnú dynamiku. A to by ich používatelia mali mať na pamäti vždy, keď dupnú na plynový pedál, aby neohrozili seba ani iných účastníkov cestnej premávky, alebo nespôsobili zbytočné škody na zdraví a majetku,“ dodal Marek Kopča a odporučil, aby vodiči áut bez ohľadu na typ pohonu, ktorí majú radi rýchlu jazdu, využívali na tento druh zábavy nie bežné cestné komunikácie, ale prostredie, ktoré je bezpečné a na ostrú jazdu prispôsobené.Viac informácií o automobilke Hyundai a jej vozidlách získate na webe www.hyundai.sk . Video upútavku , ktorá predchádzala odhaleniu výsledkov súboja, aj celý klip z duelu IONIQ 5 a i30 N nájdete na Youtube kanáli Hyundai Slovensko