Vyšetrovacej komisii sprístupnili zmluvu s Gazpromom

Viedeň 10. júla (TASR) - Rakúska energetická skupina OMV umožnila vyšetrovacej komisii ministerstva pre ochranu klímy prístup k zmluvám o dodávkach plynu s ruským Gazpromom. Spoločnosť v stredu oznámila, že žiadosti ministerstva v súlade s platným zákonným stavom vyhovela. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"OMV od roku 2022 dôsledne diverzifikuje svoje portfólio dodávok plynu a môže plniť svoje záväzky v každom scenári vývoja dodávok," uviedla ďalej spoločnosť, pričom dodala, že všetkých zmluvných odberateľov dokáže v plnej miere zásobovať plynom neruského pôvodu.



Ministerka pre klímu a energetiku Leonore Gewesslerová zo strany Zelených zriadila v utorok (9. 7.) osobitnú komisiu, ktorá má pod vedením bývalej predsedníčky rakúskeho Najvyššieho súdu Irmgard Grissovej okrem iného preskúmať možnosti prípadného odstúpenia od zmluvy s ruskou štátnou spoločnosťou.



Zmluva medzi OMV a Gazpromom mala pôvodne platiť do roku 2028. Dohodu o jej predĺžení o ďalších 12 rokov do roku 2040 podpísali predstavitelia oboch podnikov v roku 2018 za prítomnosti vtedajšieho kancelára Sebastiana Kurza a ruského prezidenta Vladimira Putina. Presný obsah zmluvy bol známy len čiastočne štátnej spoločnosti OMV, nie však vláde a regulačnému orgánu E-Control.



Zriadenie komisie sa nezaobišlo bez kontroverzií. Koaličná Rakúska ľudová strana (ÖVP), z ktorej vzišiel exkancelár Kurz, ako aj časť opozície označili krok ministerky za súčasť predvolebnej kampane Zelených.



Komisia by mala o predbežných výsledkoch svojej práce informovať na jeseň, pričom záverečná správa by mala byť k dispozícii do konca roka. Parlamentné voľby sa v Rakúsku uskutočnia 29. septembra.