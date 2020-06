Považskobystrická priemyslovka dostane CNC stroje za 300 000 eur

Považská Bystrica 15. júna (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ obstará pre Strednú priemyselnú školu v Považskej Bystrici modernizáciu odborných učební za takmer 290 000 eur. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil TSK vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Dodávka CNC vertikálnej frézy s príslušenstvom, CNC sústruhu s príslušenstvom a softvérového vybavenia bude financovaná z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.



Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosť o účasť v súťaži je do 10. júla do 8:00, otváranie ponúk bude v rovnaký deň o 10:00 v Prešove. Ponuky uchádzačov budú viazané do 31. mája budúceho roku.