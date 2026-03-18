Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
SPU spustila projekt zameraný na sociálne inovácie v poľnohospodárstve

Na archívnej snímke SPU v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

Projekt je financovaný z Operačného programu Slovensko v rámci priority Sociálne inovácie a experimenty.

Autor TASR
Nitra 18. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre odštartovala nový projekt AGRI-CIRC SocInoLab. Zameraný je na rozvoj inovačného ekosystému a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií v poľnohospodárstve a cirkulárnej ekonomike, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

Projekt je financovaný z Operačného programu Slovensko v rámci priority Sociálne inovácie a experimenty. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 1.479.236 eur. Jeho cieľom je zlepšiť dostupnosť nástrojov pracovného a sociálneho začlenenia pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva, skonštatovala odborná koordinátorka projektu Marcela Chreneková.

Projekt sa zameriava na zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným opatreniam, podporu rovného prístupu k inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a posilnenie aktívneho začlenenia. „Naším zámerom je vytvoriť ekosystém sociálnych inovácií, teda prepojiť partnerov a zainteresované strany, ktoré budú spoločne rozvíjať sociálne inovácie na Slovensku v oblasti poľnohospodárstva a obehového hospodárstva,“ povedala koordinátorka.

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom viacerých podaktivít, medzi ktoré patrí vytvorenie a podpora inkubátorov sociálnych inovácií, budovanie sieťovacích a znalostných platforiem, ako aj posilňovanie a profesionalizácia kapacít aktérov v rámci ekosystému sociálnych inovácií. V Kreatívnom centre SPU v Nitre, Leviciach a Rožňave vzniknú inkubátory sociálnych inovácií. Ich úlohou bude podporovať vznik a rozvoj inovatívnych riešení v týchto oblastiach.
