SPU v Nitre vybuduje v spolupráci s Agrionom laboratórium techniky

Nitra 14. apríla (TASR) - V areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre vzniká Inovatívne laboratórium poľnohospodárskej techniky. Projekt je výsledkom spolupráce univerzity a Agrionu - Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, informovala SPU.



Výstavba laboratória, ktoré vzniká rekonštrukciou starej haly v blízkosti kotolne v areáli SPU, je financovaná z projektu AgroForestry. Ide o spoločné konzorcium SPU s Technickou univerzitou vo Zvolene, v rámci ktorého pripravujú univerzity spoločné študijné programy, ale zároveň realizujú aj viaceré investície. Plánovaný termín odovzdania hotového laboratória je október 2025.



Zámerom projektu je poskytnúť pre výučbu študentov univerzity najnovšie typy poľnohospodárskych strojov a prepojiť tak štúdium bližšie s praxou. „Študenti si budú môcť fyzicky siahnuť na najnovšie a najmodernejšie stroje, s ktorými sa neskôr budú stretávať v praxi. Vývoj poľnohospodárskej techniky napreduje raketovou rýchlosťou, zatiaľ čo výučbový materiál stagnuje,“ zhodnotil prínos laboratória prorektor SPU pre komunikáciu a prax Pavol Findura.



Agrion bude v objekte na základe požiadaviek z univerzity objednávať stroje na konkrétny termín od svojich členských firiem. „Plánujeme tu realizovať aj školenia pre učiteľov stredných odborných škôl, na ktoré si dovezieme stroje,“ priblížil zámer Peter Matejovič, prezident Agrionu a zároveň predseda Správnej rady SPU.



Prorektor oceňuje, že spolupráca s Agrionom bude koordinovaná, pretože doteraz sa stroje zabezpečovali len na základe spolupráce učiteľov s konkrétnymi firmami, pričom firmy častokrát nevedeli v potrebnom čase dodať techniku.



Súčasťou Inovatívneho laboratória poľnohospodárskej techniky by v budúcnosti mala byť aj virtuálna jaskyňa, v ktorej by si študenti, ale aj stredoškolskí učitelia či zákazníci firiem mali možnosť vo virtuálnej realite vyskúšať ovládacie prvky strojov. V súčasnosti sa na ňu hľadajú finančné zdroje. Hala je umiestnená v blízkosti pokusných políčok Demonštračnej záhrady SPU, študenti si budú môcť stroj vyskúšať najprv vo virtuálnej realite a potom priamo v praxi na políčku.



V rámci projektu AgroForestry zároveň vznikne v spolupráci so združením Agrion nový profesijný študijný program mechatronika. Pripravuje sa trojročný bakalársky program, pričom dva roky z toho bude výučba a tretí rok strávi študent už na praxi priamo vo firmách. „Je to program šitý na mieru požiadavkám firiem, ktoré si sami určili, aké zručnosti musí absolvent ovládať, aby sa vedel u nich uplatniť,“ povedal Matejovič. Podľa jeho odhadu budú v najbližších piatich rokoch firmy združené v Agrione potrebovať zhruba 100 ľudí s takýmito zručnosťami.



Agrion aktuálne združuje 61 firiem, cez ktoré ide 90 percent predaja poľnohospodárskej techniky na Slovensku.