SPU v Nitre zapojila do vývoja potravinárskeho produktu seniorov

Nitra 23. júna (TASR) – Výskumníci z Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre, Výskumného centra AgroBioTech a potravinárskych firiem zapojili do vývoja nového potravinárskeho produktu seniorov. Prostredníctvom dvojtýždňových online seminárov, ktoré sa uskutočnili v prvej polovici júna, sa ľudia nad 65 rokov mohli podeliť o svoje skúsenosti s varením a prípravou jedál či výberom potravín.



Výsledkom projektu bude inovatívny potravinársky produkt, ktorý bude spĺňať konkrétne zdravotné požiadavky a chuťové preferencie starších spotrebiteľov. Následne bude umiestnený na trh, uviedla koordinátorka projektu Adriana Kolesárová z SPU.



Projekt Zapojenie spotrebiteľov do vývoja nového produktu - EIT Food RIS Consumer Engagement Labs - je financovaný Európskym inovačným a technologickým inštitútom, ktorý je súčasťou Európskej komisie, a koordinovaný Varšavskou univerzitou. Na Slovensku je realizovaný prostredníctvom SPU v Nitre, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, a Výskumného centra AgroBioTech. V nasledujúcich dňoch sa do projektu zameraného na navrhovanie a vývoj nových koncepcií výrobkov zapoja aj seniori v Estónsku, Grécku, Maďarsku, Taliansku a Lotyšsku.